Vali Davut Gül duyurdu: Ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak!

Toplantıda konuşan Gül, depremin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanaklı olması, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

RUHSATI OLMAYAN OTELLER KAPATILACAK

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."