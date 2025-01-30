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Vali Davut Gül duyurdu: Ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak!

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen 78 canımızı kaybettiğimiz yangın faciasıyla sarsıldı. Olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna değinerek, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 18:01 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 18:01
Vali Davut Gül duyurdu: Ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak!

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    İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: AA)İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: AA)

    Toplantıda konuşan Gül, depremin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanaklı olması, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

    İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    RUHSATI OLMAYAN OTELLER KAPATILACAK
    Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."

    İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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