SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yalova'da kimyasal madde paniği: Su değil köpük akıyor: İl genelinde sular kesildi

Yalova'da bulunan içme suyu arıtma tesisinde kimyasal madde paniği yaşandı. Kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne, kimyasal madde atıldığı iddiasıyla sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Vatandaşlar da büyük tedirginlik yaşatan olay sonrası il genelinde sular kesildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 16:11
Yalova’da kimyasal madde paniği: Su değil köpük akıyor: İl genelinde sular kesildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yalova'da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

    Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA) Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

    Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre de gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgilerinin olabileceği şüphesiyle jandarma karakolunda ifade verdikleri ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    'Kimyasal madde' karıştığı şüphesiyle Yalova'da sular kesildi

    Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, ʺKurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale edildi.ʺ (DHA)Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, ʺKurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale edildi.ʺ (DHA)

    Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıldığını ve suların kesileceğini söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN