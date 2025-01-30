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Thodex kurucusu Fatih Özer'e o suçtan tahliye!

Binlerce kişiyi dolandıran Thodex kurucusu Fatih Özer’in "örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliyesine karar verilirken, "dolandırıcılık" suçundan tutukluluk halinin devam edeceği açıklandı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:34
Thodex kurucusu Fatih Özer’e o suçtan tahliye!

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    Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi.

    356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer, "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

    BİR SUÇTAN TAHLİYE KARARI

    7'si tutuklu 21 sanıklı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi incelemelerini tamamladı. Faruk Fatih Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliyesine karar verirken, "dolandırıcılık" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan Daire dosya hakkında bozma kararına imza attı. Kararı Özer'in avukatı duyurdu.

    3 ayrı suç 11 bin yıl hapis!

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