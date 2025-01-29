SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller! Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanlar Beştepe'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarını kabul etti. Öte yandan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan arasında Ankara Bildirisi de imzalandı. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:31
Başkan Erdoğan’dan önemli kabuller! Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanlar Beştepe’de

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev yer aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağ 6), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sol 6), Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağ 5), Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov (sol 3), Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sağ 3), Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov (sol 4) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev'i (sağ 4) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2) da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağ 6), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sol 6), Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağ 5), Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov (sol 3), Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sağ 3), Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov (sol 4) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev'i (sağ 4) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2) da yer aldı. (AA)

    Kabule, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    ANKARA BİLDİRİSİ İMZALANDI

    Öte yandan Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalandığını açıkladı.

    Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistandan Ankara Bildirisi: Karabağ ve Zengezur masada!Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistandan Ankara Bildirisi: Karabağ ve Zengezur masada!
    Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Ankara Bildirisi: Karabağ ve Zengezur masada!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Bolu ayarı: Laf cambazlığıyla sorumluluktan kaçamazsınız | İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Gözaltı sayısı 28’e yükseldi | Otel çalışanı kan donduran ihmali anlattı: Talimatı otel müdürü verdi
    Başka Bir Gün Dizi
    Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel’i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız
    Suriye Rusya’dan Esad’ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova’dan gelen heyeti kabul etti: Yargılayacağız iade edin
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif
    Tereyağ, kaşar, beyaz peynir… Gıda teröristlerinin hileleri ortaya çıktı! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Tarihi ayarın üzerinden 16 yıl geçti: One minute
    Yapay zeka savaşları durulmuyor! OpenAI’dan DeepSeek’e karşı hamle: ChatGPT Gov
    Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı kavgada öldü! İlk mekan kavgası değil...
    Müge Anlı’da inanılmaz olay! Eşine eski eşinin adı ile seslendi!
    Özgür Özel’den adaylık operasyonu! Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlu’ndan başlıyoruz mesajı
    Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS’den daha mı zor
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül hakkında şoke eden suçlama: Bizi tehdit etti
    Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Gücümüz karşısında kimse direnemez
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da
    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı! Karar sonrası binaya Türk bayrağı asıldı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum
    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda
    Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi! Yaprak Özdemiroğlu 20’liklere taş çıkarıyor! 61 yaşında ama...