Başkan Erdoğan’dan önemli kabuller! Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanlar Beştepe’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağ 6), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sol 6), Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağ 5), Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov (sol 3), Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sağ 3), Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov (sol 4) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev'i (sağ 4) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 2) da yer aldı. (AA)

Kabule, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

ANKARA BİLDİRİSİ İMZALANDI



Öte yandan Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalandığını açıkladı.