CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Gözaltı sayısı 28’e yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Takvim.com.tr yangına ilişkin detayları anbean aktarıyor...
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilerek İstanbul'da yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Ali A, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.
Öte yandan soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. dün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.
Yanan otelde çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan Tuni Urhan (42) yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tuni Urhan, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını iddia ederek, "Yangını saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00’e geliyordu. Genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi” diye konuştu.
Kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında 21 Ocak'ta yangın çıktı. İlk ihbarın saat 03.21’de yapıldığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
Otelde çalışan ve babasıyla birlikte yangın sırasında işletmede bulunan Tuni Urhan, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Otelde bulunan babasını aradığında saatin 03.00’e geldiğini belirten Urhan, “Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00’e geliyordu. Mutfakla restoranın birbirine geçişi var. Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu. Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4’üncü kattan 6’ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. ‘Yardım edin’, ‘Kimse yok mu’ ‘Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu’ diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu” dedi.
'BABAMI ARAYIP ‘YANIYORUZ ÇIKIN’ DEDİM'
Tuni Urhan, dışarıya çıkmayı başardıktan sonra otelde bulunan babasını telefonla aradığını ifade ederek şunları söyledi:
“Babama ulaştım ‘Yanıyoruz çıkın hemen’ dedim. Onlar 3’üncü katta kalıyorlar. Yangından haberiniz yok mu dedim, ‘Yok’ dedi. 5 dakika sonra babamı tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. ‘Ne pantolonu hemen çıkın’ dedim. Babam odada beş kişi kalıyorlar. Bir tanesi çamaşırhanenin şefi ve orada çalışan insanlar. Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi yok.”
'YANGIN ALARMLARI ODADA MÜŞTERİLER SİGARA İÇTİĞİ İÇİN KAPALIYDI'
Yangının kızgın yağdan çıktığını öğrendiklerini söyleyen Tuni Urhan, “Suyla söndürmeye çalışıyorlar. Bacalar tıkalı olduğu için donmuş yağlar alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi” diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişiye rahmet diledi.
"SKANDALIN ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURULMALIDIR"
Erdoğan, ilk etapta 9 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, ifadeler verildikçe soruşturmanın daha da derinleştirilerek ve genişletilerek gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini aktardı. Erdoğan, aralarında Grand Kartal Oteli sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının ve bazı üst düzey belediye yetkililerinin olduğu 19 kişinin tutuklandığını, 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini vurguladı.
Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Başmüfettişlerin yaptığı ilk incelemeler neticesinde otelin yangın algılama sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, iş yerinde olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, iş yeri yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı, otelde olası bir yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.
Bunlar ve diğer noksanlar soruşturmayı yürüten makamlarla paylaşılmıştır. Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekemmül ettirince hazırlıkları, raporları yargıya arz edecektir. Burada dikkati çeken husus şudur, müfettişlerin tespitleriyle otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvaazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor, büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine sebep olmuştur. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir."
TBMM Genel Kurulunda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndekio Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.
22 ÜYE 3 AY ARAŞTIRACAK
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.