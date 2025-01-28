Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü!

Fatih Portakal (Ekran görüntüsü)

PORTAKAL CANLI YAYINDA ELEŞTİRDİ: PEHLİVAN YANLIŞ YAPTI



Pehlivan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili SZC TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ı "Yaptığı doğru değildi." diyerek eleştirdi.

Portakal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamınız gerekiyor."