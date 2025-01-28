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Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP'li fondaşlar birbirine düştü!

Bilirkişi ile yaptığı röportajı izinsiz bir şekilde yayımlayan Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP'li fondaşlar birbirine düştü. SZC TV canlı yayınında Pehlivan'ın hatalı olduğunu belirten Fatih Portakal aldığı maaş ve yaptığı gazetecilik üzerinden Halk TV'de topa tutuldu.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 22:39
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü!

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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef aldığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz kayda alıp yayımlayan gazeteci Barış Pehlivan çalıştığı fondaş Halk TV önünde gözaltına alındı.

    Fatih Portakal (Ekran görüntüsü)Fatih Portakal (Ekran görüntüsü)

    PORTAKAL CANLI YAYINDA ELEŞTİRDİ: PEHLİVAN YANLIŞ YAPTI

    Pehlivan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili SZC TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ı "Yaptığı doğru değildi." diyerek eleştirdi.

    Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP'li fondaşlar birbirine düştü!

    Portakal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

    "Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamınız gerekiyor."

    Şule Aydın (Ekran görüntüsü)Şule Aydın (Ekran görüntüsü)

    CHP'Lİ FONDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

    Portakal'ın bu eleştirisi sonrası fondaşlar TV ekranlarında birbirine düştü. Halk TV'deki canlı yayında sunucu Şule Aydın, "Birine gazetecilik etiğinden söz ederken önce yaptığınız gazeteciliğe bakın." diyerek Portakal'ı hedef aldı.

    HABERLERİNİZLE DEĞİL ALDIĞINIZ MAAŞLARLA GÜNDEME GELDİNİZ

    Portakal'ı aldığı maaş üzeriden topa tutan Aydın, "Son 6 aya dönelim. Barış Pehlivan hangi haberleriyle gündeme gelmiş, siz son 6 ayda hangi haberlerinizle gündeme gelmişsiniz? Siz haberlerinizle değil, gazetecilerin hayal edemeyeceği maaşlarla gündeme geldiniz." ifadelerini kullandı.

    Barış Pehlivan gözaltına alındı. (Halk TV)Barış Pehlivan gözaltına alındı. (Halk TV)

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı.

    Barış Pehlivan gözaltına alındı. (Halk TV)Barış Pehlivan gözaltına alındı. (Halk TV)

    Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

    Barış Pehlivandan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltındaBarış Pehlivandan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltında

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