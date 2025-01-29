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Suriye'de PKK'ya operasyon: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:55
Suriye’de PKK’ya operasyon: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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    Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

    Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    Suriye'de 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Geçit vermedik, vermeyeceğiz!

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

    Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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