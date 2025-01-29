Suriye’de PKK’ya operasyon: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"