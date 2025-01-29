Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Terörsüz Türkiye | Grand Kartal faciası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine rahmet diliyorum. Onlardan bize belki bir ömür boyu gönül kırgınlığı kaldı. Yakınlarını kaybeden ailelerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletimiz kenetlendi. Kimini kendini bilmezler dışında milletimiz her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Detaylar gelecek...