SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul Valiliği'nden yangın denetimi: Tüm işletmeleri kapsıyor

İstanbul Valiliği Bolu'daki otel yangını faciasının ardından harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:45
İstanbul Valiliği’nden yangın denetimi: Tüm işletmeleri kapsıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından İstanbul Valiliği genelge yayımlayarak İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini açıkladı.

    Yayımlanan genelgede, "İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır." denildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Bolu ayarı: Laf cambazlığıyla sorumluluktan kaçamazsınız | İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan’ı işaret etti o da Kürşat Oğuz’u! | Emniyet tek tek topladı
    Başka Bir Gün Dizi
    İstanbul Valiliği’nden yangın denetimi: Tüm işletmeleri kapsıyor
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Gözaltı sayısı 28’e yükseldi | Otel çalışanı kan donduran ihmali anlattı: Talimatı otel müdürü verdi
    Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel’i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız
    Suriye Rusya’dan Esad’ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova’dan gelen heyeti kabul etti: Yargılayacağız iade edin
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif
    Tereyağ, kaşar, beyaz peynir… Gıda teröristlerinin hileleri ortaya çıktı! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Tarihi ayarın üzerinden 16 yıl geçti: One minute
    Yapay zeka savaşları durulmuyor! OpenAI’dan DeepSeek’e karşı hamle: ChatGPT Gov
    Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı kavgada öldü! İlk mekan kavgası değil...
    Müge Anlı’da inanılmaz olay! Eşine eski eşinin adı ile seslendi!
    Özgür Özel’den adaylık operasyonu! Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlu’ndan başlıyoruz mesajı
    Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS’den daha mı zor
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül hakkında şoke eden suçlama: Bizi tehdit etti
    Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Gücümüz karşısında kimse direnemez
    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı! Karar sonrası binaya Türk bayrağı asıldı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum
    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda