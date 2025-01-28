Grand Kartal Otel çalışanından şok itiraf: Kimseye haber vermeyin biz söndürürüz

Türkiye günlerdir Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlere ağlıyor.

78 kişiye mezar olan yangında otel sahibi Halit Ergül tutuklanırken feci olay hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

CNN Türk'e konuşan Yangın anını anlatan otel çalışanı Tuni Burhan, Halit Ergül'ün otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdiği talimat hakkında şunları söyledi: Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi. Pijamalarla çıktık.

Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü. Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.