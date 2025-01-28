İKAZ BUTONUNA NEDEN BASMADI?

Aras, bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve Gazelle Otel'e 2012'de girdiğini, burada rezervasyonlara baktığını, aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğu için bilgisayar işlerini de yaptığını kaydetti.

Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, şöyle devam etti:

Gazelle Resort Otel'e 2012 yılında başladım. Rezervasyonlara bakıyordum. Aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayar işlerini yapıyordum. Her kış Kartalkaya'ya çıkıyordum. Grand Otel'de genel müdür olarak görev yaparım. Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Oteldeki denetimleri muhasebeci yapar. Sezon başında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililerle birlikte denetimler yapılır. Bu denetimlere muhasebeciler rehberlik eder. Denetmenlere ayrıca otel müdürü refakat eder. Otel Müdürü Zeki Yılmaz daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son, Turizm Bakanlığı'nın yaptığı denetimde ben de bulunuyordum. Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer, oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında oteldeydim ve 7'nci katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardır. Başka bir eklemem yoktur.