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Halk TV'ye "yasa dışı kayıt" soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan'ı işaret etti o da Kürşat Oğuz'u! | Emniyet tek tek topladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz kayda alınması” soruşturması, Halk TV içinde bir krize dönüştü. Program sunucusu Seda Selek, savunmasında sorumluluğu Barış Pehlivan’a yüklerken, Pehlivan ise kaydı kanal yöneticisi Kürşat Oğuz’un aldığını öne sürdü. İfadeler sonrası soruşturma genişletilirken, Halk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz'un ifadesinin alınmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:54
Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan’ı işaret etti o da Kürşat Oğuz’u! | Emniyet tek tek topladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında işaret ettiği bilirkişi Halk TV tarafından hedef aldındı.

    Halk TV programcısı Barış Pehlivan, ismi geçen bilirkişiyi telefonla arayarak sorular yöneltti. Ancak görüşmenin izinsiz kayda alınıp yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

    Halk TV'de bilirkişi ile yapılan görüşme izinsiz kayda alınarak yayınlandıHalk TV'de bilirkişi ile yapılan görüşme izinsiz kayda alınarak yayınlandı

    Savcılık söz konusu görüşmeyi herçekleştiren Barış Pehlivan, program sunucusu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

    Barış Pehlivan (Ekran Görüntüsü)Barış Pehlivan (Ekran Görüntüsü)

    SUÇU BİRBİRLERİNE YIKTILAR
    Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, Halk TV cephesinde bir panik havası yarattı. Seda Selek'in savunmasında suçu Barış Pehlivan'a yükleyerek kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalıştığı, Pehlivan'ın ise program koordinatörü Kürşat Oğuz'u işaret ettiği öğrenildi.

    Seda SelekSeda Selek

    SEDA SELEK'İN İFADESİ: BARIŞ PEHLİVAN SES KAYDI PAYLAŞTI YAYINA ALACAĞIZ
    Seda Selek ifadesinde Barış Pehlivan'ı ve rejiyi suçlayarak şunları söyledi:

    "Şu anda yayını tekrardan izlemediğim için konuklarla ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi. Ben de bunun üzerine çözümleme tutanağında da görüldüğü üzere 'Barış Pehlivan evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde ben de bilmiyorum. Bir dinleyelim' dedim ve bu ses kaydı yayına verildi"

    Kendisine bu kaydın Barış Pehlivan'ın yaptığı ve paylaştığı yönündeki bilgi verildiğini, ancak rejiden kimin söylediğini hatırlamadığını belirten Selek, "Benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    BARIŞ PEHLİVAN'IN İFADESİ: KÜRŞAT OĞUZ KAYDA ALDI
    Gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen bilirkişiyi aradığını öne süren Barış Pehlivan, "Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşat beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.

    Kürşat OğuzKürşat Oğuz

    "YAYINLANACAĞINI BİLMİYORDUM" SAVUNMASI
    Sabah'ta yer alan bilgilere göre Pehlivan, konuşma esnasında Kürşat Oğuz'un kayıt altına aldığını gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum." dedi.

    Suat Toktaş'ın ifadesi alınacakSuat Toktaş'ın ifadesi alınacak

    2 GÖZALTI DAHA: SUAT TOKTAŞ VE KÜRŞAT OĞUZ
    İfadelerin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

    Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz' Kürşat Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. İki isim gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

    Serhan Asker (Takvim.com.tr Arşiv)Serhan Asker (Takvim.com.tr Arşiv)

    SELEK VE ASKER İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
    Bu arada, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Selek ve Asker, mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan’ı işaret etti o da Kürşat Oğuz’u! | Emniyet tek tek topladı
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