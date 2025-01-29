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FETÖ'nün HSK adayıydı... Gri kategoride aranıyordu! Firari eski hakim Yaşar Akyıldız saklandığı inde yakalandı

9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı. Akyıldız, FETÖ/PDY'nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterilmişti.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 13:47
FETÖ’nün HSK adayıydı... Gri kategoride aranıyordu! Firari eski hakim Yaşar Akyıldız saklandığı inde yakalandı

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    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kararlı ve kesintisiz bir biçimde sürüyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

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    FETÖ/PDY'NİN HSK ADAYIYDI

    FETÖ/PDY'nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız'ın sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.

    İşlemlerin bitmesini müteakip şüphelinin Ankara Adliyesine sevkinin gerçekleştirileceği bildirildi.

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