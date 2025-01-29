FETÖ’nün HSK adayıydı... Gri kategoride aranıyordu! Firari eski hakim Yaşar Akyıldız saklandığı inde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kararlı ve kesintisiz bir biçimde sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.



Gri kategoride aranan FETÖ'cü Yaşar Akyıldız kıskıvrak yakalandı (AJANSLAR)



FETÖ/PDY'NİN HSK ADAYIYDI



FETÖ/PDY'nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız'ın sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.

İşlemlerin bitmesini müteakip şüphelinin Ankara Adliyesine sevkinin gerçekleştirileceği bildirildi.