FETÖ’nün HSK adayıydı... Gri kategoride aranıyordu! Firari eski hakim Yaşar Akyıldız saklandığı inde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kararlı ve kesintisiz bir biçimde sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'NİN HSK ADAYIYDI
FETÖ/PDY'nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız'ın sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.
İşlemlerin bitmesini müteakip şüphelinin Ankara Adliyesine sevkinin gerçekleştirileceği bildirildi.