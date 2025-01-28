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Terör örgütü FETÖ'de "Asude" krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından derin bir yönetim kriziyle sarsıldı. "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya’daki örgüt binalarına dinleme cihazları yerleştirdiği ortaya çıkarken, örgüt içindeki anlaşmazlıklar ve dağılmalar hız kazandı. Türkyolu’nun gizlice dinlediği toplantılarla kritik isimleri tasfiye etmeye çalıştığı iddia edildi. Örgüt tabanındaki kopuşları engellemek için üst yönetimin propaganda ve mahrem birimleri yeniden yapılandırma adımları attığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 20:10 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 20:43
Terör örgütü FETÖ’de Asude krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış

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    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yönetim krizine girdi. Örgütün üst düzey yöneticileri arasında çıkan anlaşmazlıklar, karar alma mekanizmalarını zayıflatırken, örgüt tabanındaki dağılmaların ve kopuşların hızlandığı iddia edildi.

    Son günlerde örgüt içinde büyük yankı uyandıran bir dinleme skandalı ortaya çıktı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun, örgüte ait iki ana bina ve villalara dinleme cihazları yerleştirttiği öğrenildi. Türkyolu'nun, toplantı salonları ve etkinlik merkezlerini gizlice dinleterek örgüt içindeki kritik konuşmaları takip ettiği iddia edildi.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ana karargâhı olan Pensilvanya'daki Chestnut Retreat Center, yıllardır İcra Heyeti, istişare heyeti ve alt çalışma gruplarının toplanma ve karar alma merkezi olarak kullanılıyordu. Ancak örgüt içinde patlak veren dinleme skandalı, üst yönetimdeki krizi daha da derinleştirdi.

    FETÖ'nün cenazesi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)FETÖ'nün cenazesi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    ÖRGÜT TOPLANTILARI ASUDE'DE GERÇEKLEŞİYORDU

    Elebaşı Fetullah Gülen'in son dönemlerinde "Asude" adı verilen "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun damadının evinde ikamet etmesine rağmen, Pensilvanya'daki çiftlik, örgüt toplantılarının merkezi olmaya devam ediyordu. Heyetlerin aldığı kararlar, son onay için Asude'de kalan Gülen'e iletiliyor ve nihai hale getiriliyordu.

    Bu işleyiş FETÖ yöneticilerinin toplantılarının görünen yüzüydü. Heyetlere dayatılan kararların alındığı asıl ve gizli toplantılar ise "Asude"de gerçekleşiyordu. Resmi olmayan bu toplantılar Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Muhammed Çetin, Hamdullah Öztürk ve mahrem yapı yöneticileri arasında gerçekleşiyordu.

    FETÖ'nün cenazesi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)FETÖ'nün cenazesi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    ÖRGÜT YAPILANMASI KARŞI KARŞIYA GELDİ

    "Asude" ekibi olarak adlandırılan bu kişilerin düzenlediği korsan toplantılarda alınan kararlar da uygulanması için heyetlere zorla dayatılıyordu. Heyetlere yapılan dayatmalar örgüt içinde itirazların artmasına, karşıt seslerin giderek yükselmesine neden olmaya başladı. Özellikle mahrem birimler olarak adlandırılan yapılanmalara karşı itirazlar arttı.

    Teröristbaşı Gülen (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Teröristbaşı Gülen (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    ÖRGÜT MEDYASINDA PROPAGANDA KARARI ALDILAR

    Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.

    FETÖ içinde özellikle "Asude" ekibi olarak adlandırılan grubun kararlarının örgüte zarar verdiği yönünde bir izlenim oluştu. Örgüt içinde yönetim heyetlerinde yer alan ve mahrem yapılanmaların finansal ve eylemsel özerkliğine karşı olan Mehmet Yavuzlar ve Suat Yıldırım gibi bazı önemli isimler, yaklaşık 10 yıldır FETÖ'cülerin yaşamak durumunda kaldıkları kaçak hayatın temel sebebini 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olarak da görüyor.

    Bu yüzden de örgüt içindeki bazı önemli isimler, içlerindeki "kanserli hücrelerin" temizlenmesini istiyor. FETÖ içindeki mali denetim ve mahrem yapılanmaların kademeli olarak tasfiye edilmesiyle örgütteki dağılmanın duracağına inanıyor. "Asude" ekibi ise elde ettikleri gücü yitirmemek için mevcut sistemin devam ettirilmesini savunan tarafta yer alıyor. Dağılmaları durdurmak, güçlerini yitirmemek için hızlı hareket etmeleri gerektiğini düşünen "Asude" ekibi, mahrem birimlere talimat verdi. Mahrem birimlerin yöneticileri önümüzdeki dönemde sivil bölgelerde istihdamını çoğaltmaya yönelik planlamalara başladı. Bu şekilde hem finansal yönden tasarruf edilmesi hem de mahremlerin tepki çeken işlerinin üstünün örtülmesi planlanıyor.

    Teröristbaşı Gülen ve Uzun Cevdet (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Teröristbaşı Gülen ve Uzun Cevdet (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    UZUN CEVDET'İN TAKTIRDIĞI DİNLEME CİHAZLARI SÖKTÜRÜLMÜŞTÜ

    Örgüt elebaşının mezarının olduğu Pensilvanya'daki çiftlikte daha önce bir dinleme krizi meydana gelmişti. Kampta Cevdet Türkyolu'nun hem iki ana binaya hem de villalara dinleme tesisatı kurdurduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine heyetler arasındaki kavgaların büyümesinin engellenmesi ve örgüt içindeki güvensizliğin sözde olarak ortadan kaldırılması için Uzun Cevdet lakaplı Türkyolu'nun taktırdığı mikrofonları söktürüldüğü söylenmişti.

    Ancak, dinleme krizi yeniden patlak verdi. Heyetlerin ve alt gruplarının toplantı ve etkinlik merkezi olarak kullandığı salonlarda daha önce takılmış olan dinleme sistemlerinin aslında hiç sökülmediği ortaya çıktı. Uzun Cevdet'in dinleme yapıp örgüt içindeki bazı isimleri tasfiye etmek için bu kumpası devreye soktuğu belirtiliyor.

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