Terör örgütü FETÖ'de "Asude" krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış

Teröristbaşı Gülen (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

ÖRGÜT MEDYASINDA PROPAGANDA KARARI ALDILAR

Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.

FETÖ içinde özellikle "Asude" ekibi olarak adlandırılan grubun kararlarının örgüte zarar verdiği yönünde bir izlenim oluştu. Örgüt içinde yönetim heyetlerinde yer alan ve mahrem yapılanmaların finansal ve eylemsel özerkliğine karşı olan Mehmet Yavuzlar ve Suat Yıldırım gibi bazı önemli isimler, yaklaşık 10 yıldır FETÖ'cülerin yaşamak durumunda kaldıkları kaçak hayatın temel sebebini 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olarak da görüyor.

Bu yüzden de örgüt içindeki bazı önemli isimler, içlerindeki "kanserli hücrelerin" temizlenmesini istiyor. FETÖ içindeki mali denetim ve mahrem yapılanmaların kademeli olarak tasfiye edilmesiyle örgütteki dağılmanın duracağına inanıyor. "Asude" ekibi ise elde ettikleri gücü yitirmemek için mevcut sistemin devam ettirilmesini savunan tarafta yer alıyor. Dağılmaları durdurmak, güçlerini yitirmemek için hızlı hareket etmeleri gerektiğini düşünen "Asude" ekibi, mahrem birimlere talimat verdi. Mahrem birimlerin yöneticileri önümüzdeki dönemde sivil bölgelerde istihdamını çoğaltmaya yönelik planlamalara başladı. Bu şekilde hem finansal yönden tasarruf edilmesi hem de mahremlerin tepki çeken işlerinin üstünün örtülmesi planlanıyor.