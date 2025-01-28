Terör örgütü FETÖ'de "Asude" krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış

Teröristbaşı Gülen (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
ÖRGÜT MEDYASINDA PROPAGANDA KARARI ALDILAR
Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.
FETÖ içinde özellikle "Asude" ekibi olarak adlandırılan grubun kararlarının örgüte zarar verdiği yönünde bir izlenim oluştu. Örgüt içinde yönetim heyetlerinde yer alan ve mahrem yapılanmaların finansal ve eylemsel özerkliğine karşı olan Mehmet Yavuzlar ve Suat Yıldırım gibi bazı önemli isimler, yaklaşık 10 yıldır FETÖ'cülerin yaşamak durumunda kaldıkları kaçak hayatın temel sebebini 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olarak da görüyor.
Bu yüzden de örgüt içindeki bazı önemli isimler, içlerindeki "kanserli hücrelerin" temizlenmesini istiyor. FETÖ içindeki mali denetim ve mahrem yapılanmaların kademeli olarak tasfiye edilmesiyle örgütteki dağılmanın duracağına inanıyor. "Asude" ekibi ise elde ettikleri gücü yitirmemek için mevcut sistemin devam ettirilmesini savunan tarafta yer alıyor. Dağılmaları durdurmak, güçlerini yitirmemek için hızlı hareket etmeleri gerektiğini düşünen "Asude" ekibi, mahrem birimlere talimat verdi. Mahrem birimlerin yöneticileri önümüzdeki dönemde sivil bölgelerde istihdamını çoğaltmaya yönelik planlamalara başladı. Bu şekilde hem finansal yönden tasarruf edilmesi hem de mahremlerin tepki çeken işlerinin üstünün örtülmesi planlanıyor.
Teröristbaşı Gülen ve Uzun Cevdet (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
UZUN CEVDET'İN TAKTIRDIĞI DİNLEME CİHAZLARI SÖKTÜRÜLMÜŞTÜ
Örgüt elebaşının mezarının olduğu Pensilvanya'daki çiftlikte daha önce bir dinleme krizi meydana gelmişti. Kampta Cevdet Türkyolu'nun hem iki ana binaya hem de villalara dinleme tesisatı kurdurduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine heyetler arasındaki kavgaların büyümesinin engellenmesi ve örgüt içindeki güvensizliğin sözde olarak ortadan kaldırılması için Uzun Cevdet lakaplı Türkyolu'nun taktırdığı mikrofonları söktürüldüğü söylenmişti.
Ancak, dinleme krizi yeniden patlak verdi. Heyetlerin ve alt gruplarının toplantı ve etkinlik merkezi olarak kullandığı salonlarda daha önce takılmış olan dinleme sistemlerinin aslında hiç sökülmediği ortaya çıktı. Uzun Cevdet'in dinleme yapıp örgüt içindeki bazı isimleri tasfiye etmek için bu kumpası devreye soktuğu belirtiliyor.