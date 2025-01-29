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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu. (AA)



Bu formattaki toplantıların kardeşlik hukukuyla birbirine gönülden bağlı coğrafyalar olan kadim Türkistan, Kafkasya ve Anadolu'nun ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantısallığını geliştirecek projelerin ele alınması bakımından elverişli bir platform olduğunu belirten Fidan, ortak coğrafyada kalkınma ve refahı destekleyici stratejik işbirliği mekanizmalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.



Fidan, uluslararası sistemin dünyanın büyük bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemediğine işaret ederek, küresel gerilimlerin arttığını, çok taraflılığın ve evrensel değerlerin erozyona uğradığını söyledi.



Türk dünyasının bir yandan tarihi bağları temelinde dayanışma ve bütünleşmeyi sürdürürken diğer yandan da çözümün parçası olma iradesiyle hareket ettiğine değinen Fidan, "Bölgemiz ve ötesi için barış, refah ve istikrar üretiyoruz." dedi.



Fidan, Bişkek'te yapılan 11. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde yeni TDT bayrağı, Türk Dünyası Şartı, Türk Yeşil Finans Konseyi, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması ve TDT Sivil Koruma Mekanizması'na ilişkin önemli belgelerin kabul edildiğini anımsatarak, ortaklaşa hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.