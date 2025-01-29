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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türk Dünyası’na çağrı: Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sınamalar, Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya'nın, Hazar Denizi'nin, Kafkasya'nın ve Türkiye'nin, yani Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur." dedi. Öte yandan Fidan, "Suriye'nin yeniden yapılanmasına ve kalkınmasına ele ele destek vermeliyiz. Zira Suriye'nin istikrarı ve gelişimiyle bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak, lojistik ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir" ifadesinde bulundu.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 14:35
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Türk Dünyası’na çağrı: Suriye’nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu. (AA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu. (AA)



    Bu formattaki toplantıların kardeşlik hukukuyla birbirine gönülden bağlı coğrafyalar olan kadim Türkistan, Kafkasya ve Anadolu'nun ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantısallığını geliştirecek projelerin ele alınması bakımından elverişli bir platform olduğunu belirten Fidan, ortak coğrafyada kalkınma ve refahı destekleyici stratejik işbirliği mekanizmalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

    Fidan, uluslararası sistemin dünyanın büyük bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemediğine işaret ederek, küresel gerilimlerin arttığını, çok taraflılığın ve evrensel değerlerin erozyona uğradığını söyledi.

    Türk dünyasının bir yandan tarihi bağları temelinde dayanışma ve bütünleşmeyi sürdürürken diğer yandan da çözümün parçası olma iradesiyle hareket ettiğine değinen Fidan, "Bölgemiz ve ötesi için barış, refah ve istikrar üretiyoruz." dedi.

    Fidan, Bişkek'te yapılan 11. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde yeni TDT bayrağı, Türk Dünyası Şartı, Türk Yeşil Finans Konseyi, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması ve TDT Sivil Koruma Mekanizması'na ilişkin önemli belgelerin kabul edildiğini anımsatarak, ortaklaşa hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. (AA)


    Küresel salgın sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve bölgede patlak veren çatışmaların, küresel sistemin temel sütunlarını sarstığı değerlendirmesinde bulunan Fidan, "Tüm bu sınamalar, Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya'nın, Hazar Denizi'nin, Kafkasya'nın ve Türkiye'nin, yani Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

    Fidan, yaptırımlar ve karşı yaptırımlarla yaşanan enerji krizinin, Orta Asya ve Kafkasya'nın jeostratejik önemini artırdığına ve Türkiye'yi bir enerji merkezi olarak daha da öne çıkardığına dikkati çekti.

    SURİYE'YE DESTEK ÇAĞRISI
    Suriye'deki "memnuniyet ve umut verici" gelişmelerin bölge için yeni fırsat penceresi açtığını söyleyen Fidan, "Suriye'nin yeniden yapılanmasına ve kalkınmasına ele ele destek vermeliyiz. Zira Suriye'nin istikrarı ve gelişimiyle bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak, lojistik ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir." diye konuştu.

    Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın toplantı vesilesiyle bağlantısallık projeleri ile siyasi ve ekonomik ortaklıklara dair işbirliği imkanlarını ele alacaklarını aktararak, mutabık kalınan hususları imzalanacak ortak bildiride kayıt altına alacaklarını bildirdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu. (AA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu. (AA)



    Gelecek dönemde atılacak somut adımlar için yol haritasının belirleneceğini aktaran Fidan, "İlk gündem maddesi olarak dış politika meseleleri ve bölgesel işbirliği konusunda Azerbaycanlı ve Özbek mevkidaşlarımla ülkelerimizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmeleri değerlendireceğiz." dedi.

    İkinci gündem maddesinin ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması olduğunu kaydeden Fidan, Türkiye'nin artan ticaret hacmine ve Türk dünyasıyla gelişen ticarete işaret etti.

    Fidan, Türk devletleriyle ticari ortaklıkların çeşitlendirilmesine ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine özel önem atfettiklerini vurgulayarak, toplantıya katılan Ticaret Bakanlarının ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması konusunu değerlendireceğini dile getirdi.

    Üç "kardeş" ülkenin ulaştırma bakanlarının, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele alacağını aktaran Fidan, Türkiye'nin son 20 yılda Doğu-Batı-Orta Koridor güzergahında büyük çaplı birçok projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

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