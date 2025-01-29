Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Ankara Bildirisi: Karabağ ve Zengezur masada!

KARABAĞ VE DOĞU ZENGEZUR MASADA Ankara Bildirisi'nde, Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi.

Ankara Bildirisi'nde 3 ülke birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın açılışında konuşan Fidan, Türkiye'nin olağanüstü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Fidan, 3 ülkeden 9 bakanın toplantıya katıldığını belirterek, söz konusu ülkelerin bölgede ve Türk dünyasında farklı alanlarda yapmayı planladığı ortak projelerin ele alındığını kaydetti.

Katkılarından dolayı bakanlara teşekkür eden Fidan, hacim olarak dünyanın en büyük ticaretinin Asya ile Avrupa arasında olduğunu söyledi.

Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın bu güzergahın merkezinde olduğunu vurgulayarak, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle tedarik zincirinde kırılmalar olduğunu hatırlattı.