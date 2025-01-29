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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Ankara Bildirisi: Karabağ ve Zengezur masada!

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı. Ankara Bildirisi'nde 3 ülke birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti. Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır." dedi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:39
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan Ankara Bildirisi: Karabağ ve Zengezur masada!

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    Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı.

    Ankara Bildirisi'nde 3 ülke birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti.

    KARABAĞ VE DOĞU ZENGEZUR MASADA

    Ankara Bildirisi'nde, Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır." dedi.

    Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın açılışında konuşan Fidan, Türkiye'nin olağanüstü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

    Fidan, 3 ülkeden 9 bakanın toplantıya katıldığını belirterek, söz konusu ülkelerin bölgede ve Türk dünyasında farklı alanlarda yapmayı planladığı ortak projelerin ele alındığını kaydetti.

    Katkılarından dolayı bakanlara teşekkür eden Fidan, hacim olarak dünyanın en büyük ticaretinin Asya ile Avrupa arasında olduğunu söyledi.

    Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın bu güzergahın merkezinde olduğunu vurgulayarak, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle tedarik zincirinde kırılmalar olduğunu hatırlattı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Bu durumun, küresel düzeyde çok ciddi ekonomik yansımaları olduğuna dikkati çeken Fidan, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır." dedi.

    ANKARA BİLDİRİSİ İMZALANDI

    Fidan, bugünkü toplantıda Orta Koridor'a yönelik altyapı çalışmaları ve ortak faaliyetlerin ele alındığına değinerek, "Gümrük uygulamaları ve mevzuatların uyumlaştırılması konusunu ele aldık. Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaşması için yapılabilecekleri değerlendirdik. Buna ilaveten, ticaretteki engellerin aşamalı biçimde kaldırılması yönünde atılabilecek adımları görüştük." diye konuştu.

    Bu konuların, teknik düzeyde ele alınmaya devam edileceğine işaret eden Fidan, toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalandığını açıkladı.

    Fidan, bildiride ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımların kayda geçirildiğini bildirerek, altyapı projelerine de hız verilmesi kararının alındığını belirtti.

    Öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kalındığını aktaran Fidan, bildiri ekinde eylem planı ile ilerleyen dönemler için izlenecek yol haritasının belirlendiğini söyledi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağda) ile JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Fidan, enerji krizi, düzensiz göç baskısı, terör ve aşırıcılık gibi problemlerle karşı karşıya kalındığını vurgulayarak, "Böylesi bir jeopolitik ortamda, Türk dünyası içerisindeki dayanışma ihtiyacı da giderek artmaktadır." ifadesini kullandı.

    Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) bu yönde giderek önem kazanan bir rol oynadığına dikkati çeken Fidan, teşkilatın geçen yıl yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

    Bu yıl 2 önemli zirvenin yapılacağını anlatan Fidan, gayri resmi zirvenin Macaristan'da, 12. Resmi Zirve'nin ise Azerbaycan'da düzenleneceğini bildirdi.

    Fidan, bağlantısallık meselesinin ve Orta Koridor'un geliştirilmesi konusunun bugünkü toplantının ve TDT'nin programının ana hedeflerinden olduğunu anlattı.

    Teşkilatın 2040 Vizyon Belgesi'nin, ulaştırma ve ticaret alanlarında sağlam bir çerçeve sunduğuna değinen Fidan, bu bağlamdaki çalışmaların TDT çerçevesinde daha da derinleştirileceğini dile getirdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 2) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sol 4), Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov (solda), Azerbaycan Dijital Kalkınma Ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev (sağ 3), Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağ 4), Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sol 3) ile Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov (sağda) da yer aldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 2) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sol 4), Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov (solda), Azerbaycan Dijital Kalkınma Ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev (sağ 3), Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov (sağ 4), Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sol 3) ile Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov (sağda) da yer aldı. (AA)

    Küresel gelişmelerin de ele alındığını bildiren Fidan, şunları kaydetti:

    "Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail-Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için 1967 sınırları temelinde; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız."

    Fidan, Suriye'deki durumun da görüşüldüğüne işaret ederek, egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmenin arzu edildiğini kaydetti.

    Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu olduğuna inandıklarını aktaran Fidan, "Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

    Fidan, Azerbaycan ve Özbekistan ile olan ikili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayarak, bu üç ülkenin bölgenin refahını artıracak çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi

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