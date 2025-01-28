Barış Pehlivan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile CHP yandaşı Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sözde gazeteci Barış Pehlivan, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz kayda alınıp yayınlayan gazeteci Barış Pehlivan, Halk Tv binasının önünde gözaltına alındı.

CHP'nin fondaş medyası Halk TV'de program yapan Sorel Dağıstanlı X hesabından gözaltıya ilişikin şu paylaşımı yaptı:

"Az önce Halk TV'ye polis ekipleri geldi ve çalışma arkadaşımız gazeteci Barış Pehlivan'ı @barispehlivan gözaltına aldı. Vatan emniyete götürüldü."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davalarında görevli bilirkişi hakkında sanki tarafların lehine rapor hazırlıyormuş gibi hedef gösteren İmamoğlu hakkında "Yargı görevini yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Başsavcılık yaptığı açıklamada aynı zamanda bilirkişinin adını hedef almak amacıyla yayınlayan medya kuruluşları ve şahısların da soruşturmaya dahil olacağını duyurmuştu.