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Bolu'daki yangını TBMM araştıracak! AK Parti duyurmuştu: Muhalefet Cumhur İttifakı reddediyor algısı yapamayacak!

TBMM Genel Kurulu'nda Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 21:19 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 21:19
Bolu’daki yangını TBMM araştıracak! AK Parti duyurmuştu: Muhalefet Cumhur İttifakı reddediyor algısı yapamayacak!

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    TBMM Genel Kurulu'nda Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi.

    MUHALEFET PARTİLERİ KABUL ETMEDİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili ortak kararla Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik tekliflerinin muhalefet partilerince kabul edilmediğini bildirdi.

    Usta, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

    Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Usta, olayla ilgili soruşturmanın devam etmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

    Hiçbir ayrıntı atlanmadan soruşturmanın süreceğini, suçluların bulunacağını ifade eden Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kurulmasının gündeme geleceğini aktardı.

    Usta, geçen hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla bu konuda bir Meclis Araştırması açılmasına yönelik önerge sunulduğunu hatırlattı.

    Dün itibarıyla diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Usta, "Her siyasi partinin ayrı ayrı grup önerisi verilerek konunun siyasete malzeme edilmesine müsaade edilmemesini, komisyon kurulması için ortak öneri sunulmasını" önerdiklerini ifade etti.

    Usta, "Araştırma Komisyonu kurulması için ortak öneri noktasındaki teklifimizi kabul etmediler. Bu konu siyaset üstü bir mevzu. Şimdi Genel Kurul açıldığında, grup önerileri başladığında, maalesef siyasi parti grupları kendi grup önerilerini verecek, sonra da 'Bizim grup önerimiz reddedildi.' denilerek, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor.' şeklinde algı kampanyasına başlayacaklar, kamuoyunu yanıltma çabasına girecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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