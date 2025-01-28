MİT’ten şifre dolu kariyer videosu: Her şey MİT personel alacak haberiyle başlıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı.
"MİT PERSONEL ALACAK"
"Bu kariyer bir hayal ürünü değil" ana temasıyla MİT'in internet sitesinde yayımlanan video, cep telefonuna "MİT personel alacak" son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat'ta çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor.
MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)
Gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT'in bir önceki "Peşindeyiz" videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor.
MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)
Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.