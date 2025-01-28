MİT’ten şifre dolu kariyer videosu: Her şey MİT personel alacak haberiyle başlıyor...

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MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü) Gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT'in bir önceki "Peşindeyiz" videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor.