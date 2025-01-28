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MİT'ten şifre dolu kariyer videosu: Her şey MİT personel alacak haberiyle başlıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca,yeni kariyer videosu yayımlandı. Kriptolojiye yer verilen yeni kariyer videosunda gençlere, "Sezar şifreleme" ve "HTML kodlama" yöntemiyle çözecekleri bir mesaj verilerek, bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı "25. Kare" tekniği kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 12:00
MİT’ten şifre dolu kariyer videosu: Her şey MİT personel alacak haberiyle başlıyor...

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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı.

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    2025 MİT personel alımı: İHA Pilotluğu, Siber Güvenlik, Mühendis

    "MİT PERSONEL ALACAK"
    "Bu kariyer bir hayal ürünü değil"     ana temasıyla MİT'in internet sitesinde yayımlanan video, cep telefonuna "MİT personel alacak" son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat'ta çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor.

    MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)

    Gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT'in bir önceki "Peşindeyiz" videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor.

    MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)

    Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

    MİT'ten yeni kariyer videosu

    MİT, yeni videosuyla istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor.

    MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)

    Kariyer videosunda, Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

    MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)MİT Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı (Takvim.com.tr/Ekran Görüntüsü)

    Kriptolojiye yer verilen yeni kariyer videosunda, gençlere "Sezar şifreleme" ve "HTML kodlama" yöntemiyle çözecekleri bir mesaj verilerek, bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı "25. Kare" tekniği kullanıldı.

    MİTten kriptoloji sorularına yanıt! Şifreli mesajda MİT vatan için her an her yerde vurgusuMİTten kriptoloji sorularına yanıt! Şifreli mesajda MİT vatan için her an her yerde vurgusu
    MİT'ten kriptoloji sorularına yanıt! Şifreli mesajda "MİT vatan için her an her yerde" vurgusu

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