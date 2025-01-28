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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist EX

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 12:35
MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li terörist EX

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    "Terörü kaynağında yok etme" odaklı nokta atışı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.


    15 PKK/YPG'Lİ EX

    Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist imha edildi.

    Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)


    "TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajı verdi.

    Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)

    Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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