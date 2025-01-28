MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li terörist EX

"Terörü kaynağında yok etme" odaklı nokta atışı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.
15 PKK/YPG'Lİ EX
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist imha edildi.
Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)
"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajı verdi.
Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)
Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.