MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li terörist EX

15 PKK/YPG'Lİ EX Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist imha edildi.

Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)



Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.