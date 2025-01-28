SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHP'yi dört koldan sıkıştırıyor | "Online ön seçim" formülü ve Mansur Yavaş iddiası

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ni dört koldan sıkıştırıyor. Ankara'da Özgür Özel'le yapılan görüşme sonrası TKİP ve DHKP-C terör örgütleriyle özdeşleşen "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını paylaşan İmamoğlu "adaylık" baskısında bulundu. Bir yandan da CHP kulisleri hareketlendi. Adayın "Online Önseçim" formülüyle belirleneceği konuşulurken İmamoğlu aday belirleme takvimini öne almak istiyor. İmamoğlu'nun adaylığı durumunda Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı söyleniyor.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:52
İmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHP’yi dört koldan sıkıştırıyor | Online ön seçim formülü ve Mansur Yavaş iddiası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu adaylığının açıklanması için baskıyı artırdı.

    Yargılandığı davayı siyasi malzeme olarak kullanan, savcıdan bilirkişiye yargı unsurlarını hedef gösterip tehdit eden İmamoğlu üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan konu başlıkları hakkında tabansız değerlendirmelerle havanda su dövdü.

    Hakkında soruşturma başlatıldı.

    Ekrem İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş'ı ʺhatırlamadıʺ (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş'ı ʺhatırlamadıʺ (Takvim.com.tr)

    ANKARA'YA GELDİ MANSUR YAVAŞ'I "HATIRLAMADI"

    Daha sonra rotayı Ankara'ya kırdı. CHP'nin yol haritasını açıklayıp adaylık takvimini duyuracak olan Özgür Özel'le bir araya geldi. Basın mensupları kendisine Mansur Yavaş'ı sordu. Ancak Ankara'ya kadar gelen İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı hatırlamadı. Basın mensuplarına "İyi oldu hatırlattığınız. Bir telefon açarız şimdi (dönüşte) yolda. Hal hatır sorarız" diyerek konuyu geçiştirdi.

    Bu durum adaylık takviminin açıklanacağı süreç öncesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerilimi bir kez daha açık etti.

    Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganıyla adaylık baskısı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganıyla adaylık baskısı (Takvim.com.tr)

    TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANIYLA ADAYLIK BASKISI

    İmamoğlu, Özgür Özel'le yaptığı görüşme sonrası TKİP ve DHKP-C terör örgütlerine ait "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla adaylığının açıklanması için Genel Merkez'e baskıda bulundu. Mansur Yavaş'a da "Yolumdan çekil" mesajı gönderdi.

    İmamoğlu'na yakın simalar, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları ve Saraçhane Bülbülleri talimat almışçasına aynı sloganı paylaştı: "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."

    Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganıyla adaylık baskısı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganıyla adaylık baskısı (Takvim.com.tr)

    Şimdi bahse konu sloganın özüne bakalım...

    İmamoğlu'nun adaylığı için kullandığı bu söz, 30 Kasım 2000 tarihli TKİP terör örgütü üyesi Hatice Yürekli'nin mektubunun son satırlarında yer alıyor.

    Aynı sloganı DHKP-C ve TİKKO militanlarının da kullandığı biliniyor.

    Mansur Yavaş cephesinden hem İmamoğlu'na hem de Özel'e ʺanketliʺ mesaj (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş cephesinden hem İmamoğlu'na hem de Özel'e ʺanketliʺ mesaj (Takvim.com.tr)

    MANSUR YAVAŞ'TAN ANKET BOMBASI

    Gelelim CHP içindeki çatlak seslere...

    Özgür Özel "Adayımız hazır" çıkışında bulunsa da "Bir kişi karar veremez" diyerek ihtiyatlı bir pozisyon aldı. İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nun adaylığına set çekti.

    Mansur Yavaş cephesinden "anketlerde öndeyiz" bombası geldi. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli X platformu, "Vatandaşlara siyasetçilerle ilgili genel kanaatlerinin sorulduğu ankette olumlu yönde en yüksek oyu %57.4 ile Mansur Yavaş aldı" paylaşımında bulundu.

    Buna ek olarak Mansur Yavaş'ın Özel'e "adaylık tartışması bizi" yorar diyerek tepki gösterdiği İmamoğlu'na ise "Herkes işine baksın" sözleriyle rest çektiği konuşuluyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanması için CHP Genel Merkezi'ni dört koldan sıkıştırıyor (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanması için CHP Genel Merkezi'ni dört koldan sıkıştırıyor (Takvim.com.tr)

    ONLINE ÖN SEÇİM... İMAMOĞLU BASTIRIYOR

    Peki, CHP'de aday belirleme süreci nasıl olacak? CHP tüzüğüne göre cumhurbaşkanı adayı Meclis grubu tarafından belirleniyor.

    Ancak parti kurullarında aday belirleme yöntemi olarak ortak görüş, üyelerin katılacağı ön seçimle belirlenmesi oldu. Bu çerçevede, "Dijital Demokratik Katılım" yöntemi kullanılarak üyelerin online olarak adayı belirlemesi planlanıyor.

    Üyelerden çıkan aday, tüzük gereği Meclis grubunun da onayına sunulacak.

    "ÇOK GEÇ OLMAYAN BİR TAKVİMLE"

    Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık açıklanmasını öne almak istediği, bu yönde Genel Merkez'e baskıda bulunduğu konuşuluyor.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İmamoğlu'na yakın kaynaklar "çok geç olmayan bir takvimle" adayın parti örgütlerine sorularak açıklanmasının planlandığını ifade ettiler.

    İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı konuşuluyor (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı konuşuluyor (Takvim.com.tr)

    CHP'DE MANSUR YAVAŞ KORKUSU

    CHP'yi bir yandan da Mansur Yavaş korkusu sardı...

    Adayın erken açıklanmasının bir başka sakıncası olarak İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali gösterildi.

    Bazı parti kurmayları, Yavaş'ı ikna edecek bir formülle İmamoğlu'nun adaylığının ilan edilmesini önerdi.

    CHPde iç savaşın yol haritası! İmamoğlundan adaylık baskısı... Mansur Yavaştan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?CHPde iç savaşın yol haritası! İmamoğlundan adaylık baskısı... Mansur Yavaştan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?
    CHPde olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaştan sonra bu kez Özgür Özel!CHPde olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaştan sonra bu kez Özgür Özel!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
    Milyonlara emeklilik imkanı: Primini tamamlamak isteyenler dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar, evde çalışanlar ne ödeyecek?
    Papara
    Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
    Kuver ücretini almak için yeni yöntem: Kafelerde ‘taksimetre’ dönemi
    CANLI | İsrail ordusu ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti! Hamas heyeti Mısır’a gitti
    Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik olarak kötü durumdayım | Ayşe Barım tutuklandı
    Suriye ile gümrük kilidi açılıyor! Bakan müjdeyi verdi: 269 üründe vergi indirimi yapıldı
    2025’in en iyisi! Youssef En Nesyri gösterdiği müthiş performansla süper starları solladı
    Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na sert çıkış! Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor
    Bit pazarı vahşetinde kan donduran savunma: Ağzın süt kokuyor deyince bıçakladım
    AK Parti’den teröre taviz söz konusu değil mesajı: PKK/YPG silah bırakmalı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması
    Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner’in Semih Çelik’e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış