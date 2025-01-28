İmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHP'yi dört koldan sıkıştırıyor | "Online ön seçim" formülü ve Mansur Yavaş iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganıyla adaylık baskısı (Takvim.com.tr) Şimdi bahse konu sloganın özüne bakalım... İmamoğlu'nun adaylığı için kullandığı bu söz, 30 Kasım 2000 tarihli TKİP terör örgütü üyesi Hatice Yürekli'nin mektubunun son satırlarında yer alıyor. Aynı sloganı DHKP-C ve TİKKO militanlarının da kullandığı biliniyor.

Mansur Yavaş cephesinden hem İmamoğlu'na hem de Özel'e ʺanketliʺ mesaj (Takvim.com.tr) MANSUR YAVAŞ'TAN ANKET BOMBASI Gelelim CHP içindeki çatlak seslere... Özgür Özel "Adayımız hazır" çıkışında bulunsa da " Bir kişi karar veremez" diyerek ihtiyatlı bir pozisyon aldı. İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nun adaylığına set çekti. Mansur Yavaş cephesinden "anketlerde öndeyiz" bombası geldi. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli X platformu, "Vatandaşlara siyasetçilerle ilgili genel kanaatlerinin sorulduğu ankette olumlu yönde en yüksek oyu %57.4 ile Mansur Yavaş aldı" paylaşımında bulundu. Buna ek olarak Mansur Yavaş'ın Özel'e "adaylık tartışması bizi" yorar diyerek tepki gösterdiği İmamoğlu'na ise "Herkes işine baksın" sözleriyle rest çektiği konuşuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanması için CHP Genel Merkezi'ni dört koldan sıkıştırıyor (Takvim.com.tr)



ONLINE ÖN SEÇİM... İMAMOĞLU BASTIRIYOR



Peki, CHP'de aday belirleme süreci nasıl olacak? CHP tüzüğüne göre cumhurbaşkanı adayı Meclis grubu tarafından belirleniyor.

Ancak parti kurullarında aday belirleme yöntemi olarak ortak görüş, üyelerin katılacağı ön seçimle belirlenmesi oldu. Bu çerçevede, "Dijital Demokratik Katılım" yöntemi kullanılarak üyelerin online olarak adayı belirlemesi planlanıyor.

Üyelerden çıkan aday, tüzük gereği Meclis grubunun da onayına sunulacak.

"ÇOK GEÇ OLMAYAN BİR TAKVİMLE"



Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık açıklanmasını öne almak istediği, bu yönde Genel Merkez'e baskıda bulunduğu konuşuluyor.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İmamoğlu'na yakın kaynaklar "çok geç olmayan bir takvimle" adayın parti örgütlerine sorularak açıklanmasının planlandığını ifade ettiler.