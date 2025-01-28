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Bolu'daki yangın faciasında dilekçe skandalı!

Facianın yaşandığı otelin eksikliklerinin tespit edildiği dilekçenin geri çekilmesi için talimatı Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in verdiği ortaya çıktı.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Bolu’daki yangın faciasında dilekçe skandalı!

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    Bolu'daki faciayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 19 kişi arasındaki otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir'den bomba itiraf geldi.

    12 Aralık'ta otel içerisinde kiralanan kafe için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yangın güvenliği uygunluk raporu başvurusuyla algılama sistemleri ve yangın alarmının yetersizliğinin de aralarında bulunduğu 8 eksikliğin tespit edildiği raporun nasıl sümenaltı edildiği belirlendi.

    Özdemir, savcılıkta verdiği ifadesinde şirketin diğer oteli olan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni Başkan yardımcısı Sedat Gülener'i aradığını, Gülener de iptal dilekçesi vermelerini söyledikten sonra otelin denetim başvurusunun geri çekildiğini itiraf etti.

    Özdemir, "Otelin arkasındaki 70 metrekaralik kafe yerine otelin tamamı denetlenince, Gülener iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Ben de belediyeye gidip iptal dilekçesi verdim" dedi.

    Restoran için istenen itfaiye belgesiyle ilgili denetime gelen ekipler, otelin tümünü inceledi. Olumsuz rapor çıkınca Kadir Özdemir, Gülener'in tavsiyesi üzerine dilekçeyi geri çekti.

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