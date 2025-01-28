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24 ilde DEAŞ'a GÜRZ darbesi: 100 örgüt üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 100 terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:04 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:04
24 ilde DEAŞ’a GÜRZ darbesi: 100 örgüt üyesi yakalandı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarımızda; 100 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. ❗️

    Tüm Terör odaklarına karşı "Terörü kaynağında yok etme" stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz❗️

    🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
    ◾ DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,
    ◾ Terör örgütüne finans sağladıkları ve
    ◾ Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi.

    Operasyonlar sonucu; örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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