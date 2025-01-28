RTÜK’ten Kübra Par’ın yaptığı el hareketine inceleme: İlk toplantıda gereğini yapılacak

RTÜK, TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par'ın yaptığı el hareketine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



KÜBRA PAR'DAN SKANDAL EL HAREKETİ



Bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz kayda alıp yayımlayan gazeteci Barış Pehlivan'la birlikte CHP yandaşı Halk TV çalışanları Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltında olduğu haberini sunan Kübra Par, "Gazeteciliğin temel ilkelerine uyduğumuz ama aynı zamanda mesleğimizi özgürce icra edebildiğimiz günlerde size yeni haberler aktarabilmek üzere ana haberin sonuna geldik." ifadelerini kullandı. Özgür habercilik yapamadığını iddia eden Par, bu sırada ahlak sınırlarını aşan bir el hareketi yaptı.

Kübra Par'ın canlı yayında yaptığı el hareketi (Ekran görüntüsü)



İLK TOPLANTIDA GEREĞİ YAPILACAK



Par'ın bu hareketi sonrası harekete geçen Radyo Televizyon Üst Kurulu, yayını incelemeye aldı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır." dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin "etik" ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.



Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır.