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Sur cinayetinde flaş gelişme! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti

İstanbul Fatihte’ki tarihi Edirnekapı surlarında Türkiye'nin gündemine oturan cinayet işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner (17) ve Ayşenur Halil’i ( 18) vahşice öldürdü. Daha sonra cani Semih Çelik kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Olay sonrası geniş çaplı başlatılan soruşturmada iki genç kızın ise karşılık vermeden kendileri teslim edercesine bıraktıkları raporda yer alırken savcılık, bu vahşet hakkında takipsizlik kararı verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 19:04
Sur cinayetinde flaş gelişme! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti

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    Türkiye'yi ayağa kaldıran olay geçtiğimiz Ekim ayında meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

    İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ
    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi.

    İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    EVİNDE KORKUNÇ RESİM BULUNDU
    Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vücudunun parçalara ayrıldığı görüldü.

    İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

    İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    İKBAL UZUNER'İN TELEFONUNDAN ÇIKANLAR!
    SABAH'ta yer alan habere göre; katil Semih Çelik'in telefonun halen kayıp olduğu öğrenildi. İkbal Uzuner'in telefonunda yapılan imaj incelemesinde şok edici detaylar ortaya çıktı.

    Uzuner'in vücudunun belirli yerlerine kesik atarak Çelik'e fotoğraf gönderdiği, yine aynı şekilde genç kız boğazını iple sıktığı anların kayıt altına alarak video şeklinde Çelik'e gönderdiği görüldü. Uzuner'in gönderdiği çıplak fotoğrafların Semih Çelik tarafından kara kalemle çizilerek Uzuner'e gönderdiği ortaya çıktı. Ancak, bu kara kalem çalışmalarında çizilen vücudun kafa ve kollar kesik vaziyetteydi.

    İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    TAKİPSİZLİK VERİLDİ
    Raporların tamamlanmasıyla soruşturma sonlandırıldı. Savcılık, katil Semih Çelik'in intihar ederek yaşamına son vermesi, başka bir şüphelinin olmaması nedeniyle bu vahşet hakkında takipsizlik kararı verdi.

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