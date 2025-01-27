İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

İKBAL UZUNER'İN TELEFONUNDAN ÇIKANLAR!

SABAH'ta yer alan habere göre; katil Semih Çelik'in telefonun halen kayıp olduğu öğrenildi. İkbal Uzuner'in telefonunda yapılan imaj incelemesinde şok edici detaylar ortaya çıktı.

Uzuner'in vücudunun belirli yerlerine kesik atarak Çelik'e fotoğraf gönderdiği, yine aynı şekilde genç kız boğazını iple sıktığı anların kayıt altına alarak video şeklinde Çelik'e gönderdiği görüldü. Uzuner'in gönderdiği çıplak fotoğrafların Semih Çelik tarafından kara kalemle çizilerek Uzuner'e gönderdiği ortaya çıktı. Ancak, bu kara kalem çalışmalarında çizilen vücudun kafa ve kollar kesik vaziyetteydi.