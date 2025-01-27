İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
İKBAL UZUNER'İN TELEFONUNDAN ÇIKANLAR!
SABAH'ta yer alan habere göre; katil Semih Çelik'in telefonun halen kayıp olduğu öğrenildi. İkbal Uzuner'in telefonunda yapılan imaj incelemesinde şok edici detaylar ortaya çıktı.
Uzuner'in vücudunun belirli yerlerine kesik atarak Çelik'e fotoğraf gönderdiği, yine aynı şekilde genç kız boğazını iple sıktığı anların kayıt altına alarak video şeklinde Çelik'e gönderdiği görüldü. Uzuner'in gönderdiği çıplak fotoğrafların Semih Çelik tarafından kara kalemle çizilerek Uzuner'e gönderdiği ortaya çıktı. Ancak, bu kara kalem çalışmalarında çizilen vücudun kafa ve kollar kesik vaziyetteydi.
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledilmişti! Sur cinayetinde flaş gelişme. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Raporların tamamlanmasıyla soruşturma sonlandırıldı. Savcılık, katil Semih Çelik'in intihar ederek yaşamına son vermesi, başka bir şüphelinin olmaması nedeniyle bu vahşet hakkında takipsizlik kararı verdi.