İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Türk turisti darbetti

Gündüz saatlerinde, 15 yaşındaki bir Türk vatandaşının darbedildiği bildirildi. Akşam saatlerinde ise Türk-Alman çifte vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı sırasında Türk vatandaşı kadının, İsrail polisinin fiziksel müdahalesine tepki gösterdiği için derdest edilerek gözaltına alındığı ifade edildi.

İlerleyen saatlerde Türk vatandaşı erkek serbest bırakılırken, kadının sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu olaylar, Miraç Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanların karşılaştığı engelleri bir kez daha gündeme getirdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti ve bir kişiyi sınır dışı etti (Fotoğraf: AA)

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk turistleri darbetti ve bir kişiyi sınır dışı etti (Fotoğraf: AA)

"ESKİ ŞEHİR BÖLGESİNE GİRİŞ YASAĞI" GETİRDİLER

İsrail polisinin sabah gözaltına aldığı diğer bir Türk vatandaşı içinse Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı "Eski Şehir bölgesine giriş yasağı" getirildiği aktarıldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda akşam saatlerinde gerçekleşen başka olayda ise bir Türk vatandaşı, Aksa'yı basan İsrail polisleri tarafından darbedildi. İsrail polisinin, Türk olduğunu öğrendikten sonra bir kişiyi sebep göstermeksizin tekme ve coplarla darbettiği, bacaklarından elektrik verdiği ve daha sonra güç kullanarak Aksa'nın dışına çıkardığı kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğü, Mescid-i Aksa içinde ve kapılarında Türk vatandaşlarına yönelik ihlallere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı. Türk vatandaşlarına ilişkin ihlallerin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından takip edildiği belirtildi.