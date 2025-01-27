Menajer Ayşe Barım’a tutuklama talebi

Sinema ve dizi sektöründeki tekelleşme skandalı gündeme bomba gibi düştü. Bu kapsamda ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım soruşturma başlatıldı
Sinema ve dizi sektöründeki tekelleşme skandalı gündeme bomba gibi düştü. Bu kapsamda ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Ayşe Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.