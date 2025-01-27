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Menajer Ayşe Barım’a tutuklama talebi

Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 19:52 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 20:05
Menajer Ayşe Barım’a tutuklama talebi

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    Sinema ve dizi sektöründeki tekelleşme skandalı gündeme bomba gibi düştü. Bu kapsamda ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım soruşturma başlatıldı

    Ayşe Barım. (Takvim.com.tr foto arşiv)Ayşe Barım. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

    TUTUKLAMA TALEBİ
    Ayşe Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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