Son dakika: Bolu’daki yangın faciasında yeni itiraf! Para harcamamak için yangın denetimini iptal ettirdiler... CHP’li belediye göz yumdu

Bolu 'daki faciada yitip giden 78 canın acısı yüreklere kor gibi düştü. Facia oteline "yangın yeterlilik" belgesi veren CHP 'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluktan kaçmak için ısrarla ve sistematik bir şekilde yalana başvurdu. Ancak gerçekler belgelerle ortaya çıktı. PARA HARCAMAMAK İÇİN YANGIN DENETİMİNİ İPTAL ETTİRDİLER Buna göre; Grand Kartal Otel 'in para harcamamak için yangın denetimini iptal ettirdiği, CHP'li Bolu Belediyesi 'nin de bile isteye bu duruma göz yumdu, ilgili kurumlara herhangi bir bilgilendirme yapmadığı ortaya çıktı. Otelin yangın denetimi için başvuru yapan ve belgelerde imzası bulunan Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti.

"70 METREKARE" YALANI ELLERİNDE PATLADI! OTELİN TAMAMI DENETLENMİŞ Tanju Özcan'ın ve CHP 'li isimlerin "Sadece 70 metrekare alan denetlendi" argümanı belgeyle çökerildi. Otelin tamamının denetlendiği tespit edildi. Otelin kusurları raporda yer alırken otel yetkileri "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" dedi. Bunun üzerine Grand Kartal Otel 'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi.





SADECE BİR GÜN SONRA... TANJU ÖZCAN'IN DAYI OĞLU DENETİMİ İPTAL ETTİ



Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.









KİM BU KADİR ÖZDEMİR?



Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekiyor.



Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti.



Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanmış ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne sunuldu.

Kadir Özdemir ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim" dediği belirlendi.



Yaşananları detaylandıran Özdemir, şunları ekledi:

"Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'iptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" dedi.

Kadir Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi.



Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.