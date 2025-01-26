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Başkan Erdoğan 2028 seçimleri hakkında net konuştu: Yüzde 50'nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3’te 2’sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Başkan Erdoğan 2028 seçimleri hakkında net konuştu: Yüzde 50’nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız

İÇİNDEKİLER

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van ve Eskişehir 8. olağan il kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

    "Eş zamanlı yapılan il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Amacımız AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Hedefimiz; 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

    FARKLI HESABI OLAN VARSA
    Son haftalarda ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunetle halledilmesidir. Farklı hesaplar peşinde koşulursa terörle verdiğimiz mücadeleyi çok daha farklı devam ettiririz.

    POLEMİKTEN UZAK DURUYORUZ
    Bolu'daki yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın aydınlatılması için gayret içinde. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır. Parti olarak kendimizi yeniliyor, yol ve dava arkadaşlığımızı perçinliyoruz."

    FOTOĞRAFI ÇOK İYİ OKUYORUZ
    Erdoğan, "AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı çok iyi okuyoruz. Milletimizin verdiği mesajları analiz ediyor, yol haritamızı buna göre belirliyoruz." dedi.

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