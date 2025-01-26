Adalet hesap soruyor: Bolu’da 78 kişiye mezar olan otelin sahibi Halit Ergül’ün her oteline baskın!

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyonun genişletilmesine karar verdi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

JANDARMA SORUŞTURMASI

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı. Şüphelilerden dördü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden içeriye alındı. Yeni operasyonla birlikte toplamda 11 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.



TUTUKLU SAYISI 9 OLDU

Otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Öte yandan otel sahibi Ergül, diğer oteli Gazelle'nin de 11 çalışanı ifade verecek.

BAŞKENT'TE GÖZYAŞLARI

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kayak kampında bulunan Başkent Kayak'taki 5 öğrenci hayatını kaybetti. Kurduğu merdiven sistemi ile yangından bazı öğrencileri ve tatilcilerin sağ kurtulmasını sağlayan kulüp başkanı ve kayak eğitmeni Metin Güneş (63), "Kayak yapmak benim için çok zor" dedi.



'SANIRIM ÖLMEK ÜZEREYİZ'

Otelde mahsur kalan Müge Karakaşlı, 17 yaşındaki kız kardeşi Özüm'ü kaybetti, kendisi ise kurtulmayı başardı. Otelde yaşadığı çaresizliğin görüntüsünü paylaştı. Karataşlı, "8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.



KIZIYLA SON YOLCULUKTA

İstanbul Sarıyer'de yaşayan ünlü isimlere stil danışmanlığı yaptığı öğrenilen Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat da otel yangınında can verdi. Baba Nogay Kanpolat'ın yoğun iş programı nedeniyle eşi ve kızına katılamadığı öğrenildi. Cenazeleri İstanbul'a getirilen Kanpolat ailesinden anne ve kızı için Sarıyer Demirciköy'deki Aksüt Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



İTÜ'LÜ BİLİM İNSANLARI VE SAVCILAR İNCELEME YAPTI

Grand Kartal Otel'de İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. İncelemelere savcılar da katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3.5 saat inceleme yaptı.



ELEKTRİKÇİ İFADESİ: TEKNİK BİLGİM YOK

Tutuklanan otel elektrikçisi Hüseyin Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer, olay saatinde otelde olmadığını ancak çalışma arkadaşlarının kendisini arayarak restoranda yangın çıktığını, kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Ayrıca Özer yangın alarm ve yangın koruma sistemi ile alakalı hiçbir teknik bilgisinin olmadığını ifade etti.



ACIYI FIRSATA ÇEVİRDİLER!

Yangın dehşetinden bir gün önce 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından bir gün sonra 735 liraya çıktığı anlaşıldı. Aynı şekilde yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri, duman detektörleri gibi ürünlerin fiyatlarında da yüzde 100'e varan artışlar yapıldı.

Bolu'daki yangın sonrası yangın teçhizatlarına olan talebin arttığını söyleyen bir işletme sahibi "Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim" dedi.



TELESKİLERİ İKİNCİ ELDİ VE ÖLÜM YİNE KAPIDAYDI

Kartalkaya'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e ait pistlerdeki teleski ve telesiyejlerin 32 yıllık eski ve bakımsız olduğu ileri sürüldü. En son 32 yıl önce kurulan sistemin Avusturya'dan ikinci el sökülüp getirildiği ve sık sık arıza yaptığı belirtildi.

Geçen yıl 3 Şubat'ta trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan arızada telesiyej durmuş, tatilciler mahsur kalmıştı. Telesiyejde soğuk havada mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılmıştı. İsmini vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, "Antalya'da 8 yıl önce yapılmış tesis çöktü. Burada benzer mekanik tesisler var. Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı" dedi. Eğitmen, "32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı" diye konuştu.

KÜFÜR EDENLERE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vefat edenlerin yakınlarını arayarak dalga geçen ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.