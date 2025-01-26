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Rekabet Kurumu'dan dijital platformlara baskın: Netflix, Disney, BluTV ve diğerleri incelendi

Rekabet Kurumu müfettişlerinin, geçtiğimiz perşembe günü Netflix, Disney, BluTV, Exxen ve Gain gibi dijital platformlara baskın düzenleyerek bilgisayar ve dosyalarını incelemeye aldığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Rekabet Kurumu’dan dijital platformlara baskın: Netflix, Disney, BluTV ve diğerleri incelendi

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    Rekabet Kurumu müfettişlerinin, geçtiğimiz perşembe günü Netflix, Disney, BluTV, Exxen ve Gain gibi dijital platformlara baskın düzenleyerek bilgisayar ve dosyalarını incelemeye aldığı iddia edildi.

    İncelemelerin ardından bu platformlar hakkında da soruşturma açılabileceği ileri sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ID Danışmanlık kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

    Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Barım'ın ev ve işyerinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında, oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye getirilerek ifade verdi.

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