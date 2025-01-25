PKK bağlantısı tespit edildi: Fırat Epözdemir hakkında tutuklama talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin ve örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan ve aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Baro Yönetim Kurulu üyesi olan Fırat Epözdemir'in örgütle bağlantısı ortaya çıkarıldı.
Örgüt bağlantısı ortaya çıkan avukat Fırat Epözdemir (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)
ÖRGÜT BAĞLANTISI TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ
İstanbul 1 Nolu Baro Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in, terör örgütü PKK/KCK'nın altyapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Örgüt arşivinden ele geçirilen verilerde, Epözdemir'in 2015 yılında oluşturulan "Diren Cizre" adlı WhatsApp grubunda yer aldığı ve bu platform üzerinden örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edildi. Epözdemir hakkında soruşturma devam ediyor.
PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen yeşil, sarı ve kırmızı renklerden oluşan paçavralarla fotoğrafı tespit edilen İstanbul 1 Nolu Baro Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir, soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Epözdemir'in terör örgütüyle bağlantılı faaliyetleriyle ilgili incelemeler sürüyor.
Örgüt bağlantısı ortaya çıkan avukat Fırat Epözdemir (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
FIRAT EPÖZDEMİR TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İstanbul 1 Nolu Baro yöneticisi Fırat Epözdemir'in savcılık ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında, Epözdemir tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.