PKK bağlantısı tespit edildi: Fırat Epözdemir hakkında tutuklama talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin ve örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan ve aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Baro Yönetim Kurulu üyesi olan Fırat Epözdemir'in örgütle bağlantısı ortaya çıkarıldı.