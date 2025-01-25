CHP’li Buca belediyesinde maaşlar yatmadı işçiler ayaklandı

Geçtiğimiz aylarda toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle greve giden Buca Belediyesi işçileri, bu kez de geciken maaş ödemeleri için sokağa çıktı.

Çöp dağları ve ödenmeyen işçi maaş ları ile gündeme gelen CHP'li belediyeler yine gündemden düşmüyor. bu kez krizin adresi CHP'li Buca belediye si oldu. Maaşlarını alamadıkları için ayaklanan belediye çalışanları CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki gösterdi.

DİSK Genel-İş Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı (Fotoğraf: DHA)

CHP'Lİ BAŞKAN SÖZÜNDE DURMADI

Buca Belediyesi, İmar A.Ş. bünyesinde çalışan yüzlerce işçiye Cuma günü ödemesi gereken maaşları ileri bir tarihe erteledi.

Yaşanan gelişme üzerine DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı bir basın açıklaması yaptı. Sarı, belediye yönetimiyle geçen hafta yapılan görüşmede geciken ve eksik ödenen maaşların 24 Ocak Cuma günü yatırılacağının taahhüt edildiğini ancak sözlerin tutulmadığını ve ödemenin bir hafta ertelendiğini belirtti.

İŞÇİLER ALACAKLARINI İSTEDİ

Buca Belediyesi İmar A.Ş. çalışanları, maaşlarının eksik yatırılması ve ödemelerin gecikmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şubesi üyeleri adına açıklama yapan Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, geçtiğimiz hafta belediye başkanıyla yapılan görüşmelerde maaş alacaklarının bu hafta sonuna kadar yatırılacağı bilgisinin verildiğini ancak ödemelerin bir kez daha ertelenerek önümüzdeki hafta cuma gününe bırakıldığını belirtti. Sarı, belediyede çalışan memurların maaşlarının eksiksiz olarak yattığını ifade ederken, "şirket çalışanlarının ücretleri eksik yatırılmış olup kalan bakiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. Buca Belediye başkanlığını çalışanlarına, mesai arkadaşlarına adil ve eşit davranmaya davet ediyoruz. Kalan alacaklarımızın ivedi bir şekilde yatırılmasını talep ediyoruz." dedi

İsminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise ev sahibine, markete ve bankalara yapacakları ödemeleri maaşa göre ayarladıklarını, maaşlar yatmayınca zor durumda kaldıklarını söyledi. İşçiler maaşların önümüzdeki süreçte eksiksiz ve zamanında yatırılmasını istedi.