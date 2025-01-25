Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: 3 kişi gözaltına alındı I Alçaklığa soruşturma!

Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

"AHLAKSIZCA SÖZLER KULLANILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

VEFAT EDENLERİN AİLELERİNİ ARAYIP DALGA GEÇTİLER Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak dalga geçen, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

O VİCDANSIZLAR GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında:

Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır.

ifadelerini kullandı.