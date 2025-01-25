Bakan Güler’den şehit ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen kahraman Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
ŞEHİT ASTSUBAYIN KANI YERDE KALMADI
Ziyarette, Bakan Güler'e Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut eşlik etti.
Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen ve başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Türk milletinin kahraman şehitlerine olan minnetini dile getirdi. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Güler, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurguladı.