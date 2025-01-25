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Ayşe Barım yeni dosyadan gözaltına alındı! Şirkete bağlı ünlü oyuncular ifade verdi

Menajer Ayşe Barım hakkında yeni iddialar sebebiyle soruşturma açıldı. Barım, bu dosya nedeniyle gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Ayşe Barım yeni dosyadan gözaltına alındı! Şirkete bağlı ünlü oyuncular ifade verdi

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın evinde de arama yapıldı.

    Gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerinde yapılan arama sona erdi. 8 saatin ardından iş yerinden alınan dijital ve diğer belgeler incelenmek üzere polis aracıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramanın sona ermesinin ardından polis ekipleri iş yerinden ayrıldı. Barım'ın şirketine bağlı sanatçıları, Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği iddia edildi.

    ÜNLÜLER İFADE VERDİ
    Soruşturma çerçevesinde ID Danışmanlık Limited Şirketi'ne bağlı ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, tanık sıfatıyla ifade verdi.

    Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki yaşamasına aracılık etmesi ve sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da geçtiğimiz günlerde bir soruşturma açılmıştı.

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