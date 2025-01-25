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Başkan Erdoğan 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin konuştu: Hesap verecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciasıyla ilgili, "Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Başkan Erdoğan 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin konuştu: Hesap verecekler

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    Malatya'yı saygıyla selamlıyorum. Millet olarak bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın, evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

    "BU ACIYI YAŞATANLAR"
    Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. Gereken neyse yapılacaktır. Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz.

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