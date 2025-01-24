Sinema ve dizi sektörü, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajeri Ayşe Barım'ın sektördeki kirli ağı ile sarsıldı.

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, ortaklarından Ayşe Barım hakkında ünlü isimlerin itirafları ile tekelleşme çarkı ortaya çıktı.

Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edildi. Barım'ın şirketi ID İletişim, bu iddiları yalanlasa da tekelleşme çarkının ucunun ideolojik yönlendirmelere kadar uzandığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu iddialar üzerine Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı.

Barım'ın Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala ile birden fazla görüşme gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

İDEOLOJİK YÖNLENDİRME YAPIYOR

Barım'ın sanat dünyasında dönen milyarlarca dolarlık reklam pastasından elde ettiği dev gelir ile sektörün işleyişini belirlediği ileri sürüldü. Bu işleyiş yalnızca ekonomik değil ideolojik bir işleyiş aynı zamanda.

Gezi Parkı olayları sırasında ünlü oyuncuların toplu halde bir araya gelmesi, seçim dönemlerinde sosyal medya üzerinden verilen mesajlar, ödül törenlerinde yapılan siyasi eleştiriler, bu sistemi gözler önüne seren olaylardan yalnıza birkaçı.

Sistem içinde yer alan oyuncular, bu mekanizmanın dışına çıkmaları durumunda kariyerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Deşifre olan bu yapıda Barım, sistemin kaptanı olarak görülüyor.

Barım'ın Gezi Olayları'ndan bu yana sanatçıları organize etmek, yönlendirmek ve kamuoyu oluşturmak konusunda oynadığı roller bu anlamda oldukça önemli. Barım'ın sistemi ile sanatçıların birer sembol haline getirilip kitlelere yönelik manipülasyonlarda araçsallaştırılıyor.

Barım'ın elinde bir çok ünlünün kasedi olduğu ve bunları şantaj malzemesi olarak kullanıp ünlüleri yönlendirdiği de iddia ediliyor.