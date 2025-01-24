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Son dakika: Ayşe Barım gözaltına alındı! Evi ve iş yeri aranıyor

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 08:14 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:04
Son dakika: Ayşe Barım gözaltına alındı! Evi ve iş yeri aranıyor

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    Sinema ve dizi sektörü, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajeri Ayşe Barım'ın sektördeki kirli ağı ile sarsıldı.

    2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, ortaklarından Ayşe Barım hakkında ünlü isimlerin itirafları ile tekelleşme çarkı ortaya çıktı.

    Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edildi. Barım'ın şirketi ID İletişim, bu iddiları yalanlasa da tekelleşme çarkının ucunun ideolojik yönlendirmelere kadar uzandığı ortaya çıktı.

    Ayşe Barım gözaltına alındıAyşe Barım gözaltına alındı
    Ayşe Barım gözaltına alındı

    GÖZALTINA ALINDI
    Bu iddialar üzerine Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı.

    Barım'ın Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala ile birden fazla görüşme gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

    İDEOLOJİK YÖNLENDİRME YAPIYOR
    Barım'ın sanat dünyasında dönen milyarlarca dolarlık reklam pastasından elde ettiği dev gelir ile sektörün işleyişini belirlediği ileri sürüldü. Bu işleyiş yalnızca ekonomik değil ideolojik bir işleyiş aynı zamanda.

    Gezi Parkı olayları sırasında ünlü oyuncuların toplu halde bir araya gelmesi, seçim dönemlerinde sosyal medya üzerinden verilen mesajlar, ödül törenlerinde yapılan siyasi eleştiriler, bu sistemi gözler önüne seren olaylardan yalnıza birkaçı.

    Sistem içinde yer alan oyuncular, bu mekanizmanın dışına çıkmaları durumunda kariyerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

    Deşifre olan bu yapıda Barım, sistemin kaptanı olarak görülüyor.

    Barım'ın Gezi Olayları'ndan bu yana sanatçıları organize etmek, yönlendirmek ve kamuoyu oluşturmak konusunda oynadığı roller bu anlamda oldukça önemli. Barım'ın sistemi ile sanatçıların birer sembol haline getirilip kitlelere yönelik manipülasyonlarda araçsallaştırılıyor.

    Barım'ın elinde bir çok ünlünün kasedi olduğu ve bunları şantaj malzemesi olarak kullanıp ünlüleri yönlendirdiği de iddia ediliyor.

    Ayşe Barıma soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldıAyşe Barıma soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı
    Ayşe Barım'a soruşturmada oyuncu Deniz Işın "mağdur" olarak ifadeye çağrıldı

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