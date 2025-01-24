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Suriye lideri Ahmed El Şara, A Haber’e konuk oldu

Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e çıkarak, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş’a özel açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Suriye lideri Ahmed El Şara, A Haber’e konuk oldu

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    Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuk oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a özel açıklamalarda bulunan El Şara, "Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz. YPG silahlarını bırakmak ve Suriye'den gitmek zorunda. İsrail'in ilerlemesi kabul edilemez. Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız" dedi.

    Suriyedeki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şaradan A Habere özel açıklamalarSuriyedeki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şaradan A Habere özel açıklamalar
    Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara'dan A Haber'e özel açıklamalar

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