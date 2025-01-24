Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Malatya 'da 201 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)

ÇOCUKLARIN KARNELERİNİ İNCELEDİ

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu.