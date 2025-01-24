Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan’dan Malatya’da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da 201 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da 201 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi.
ÇOCUKLARIN KARNELERİNİ İNCELEDİ
Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu.
Aile üyeleriyle sohbet eden Başkan Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi.
Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hazır bulundu.