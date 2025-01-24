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Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Malatya'ya gelişinde Uludağ ailesinin evlerine ziyarette bulunacağına söz vermişti. Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Başkan Erdoğan sözünü tutarak sürpriz bir ziyarette bulundu.

AA AA
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 22:12 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 22:24
Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan’dan Malatya’da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret!

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    Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)

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    Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu.

    Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)

    Aile üyeleriyle sohbet eden Başkan Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi.

    Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)Sözünü tuttu: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da Uludağ ailesine sürpriz ziyaret (AA)

    Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hazır bulundu.

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    Başkan Erdoğan Malatya'da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

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