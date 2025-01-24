Konya’da 3 katlı bina çöktü: Akıllara 92 kayıplı Zümrüt Apartmanı faciası geldi

Enkaz altında 5 kişinin olduğu ifade edilirken Konya Valisi İbrahim Akın, "Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Konya 'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina çöktü . Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada vatandaşların bulunabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Zümrüt Apartmanı enkazı (Fotoğraf: AA)

"SON ÇÖKME ZÜMRÜT APARTMANI FACİASINI HATIRLATTI"

Selçuklu mahallesindeki olay, akıllara yine aynı ilçede meydana gelen 92 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı Zümrüt aparmanı faciasını akıllara getirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı, yapım hataları nedeniyle 2 Şubat 2004 tarihinde, Kurban Bayramı akşamı çöktü. Olay, büyük bir gürültüyle gerçekleşirken, birçok kişi enkaz altında kaldı.

Çökmenin ardından, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle günlerce süren çalışmalar yaptı. Enkazdan 138 saat sonra Muhammet Kalem ve 157 saat sonra Yasemin Yaprakçı sağ çıkarıldı. Bu iki kurtuluş, olayın en dikkat çeken anları olarak kayıtlara geçti.

Faciada hayatını kaybedenlerin anısına, binanın bulunduğu alana anıt veya yeşil alan yapılması önerildi. Ancak 2015 yılında aynı alana 10 katlı, stüdyo dairelerin bulunduğu bir bina inşa edildi.

Yeni yapılan binada, hisseleri bulunan mağdur ailelerden bazıları mülklerini kiraya verdi ya da sattı. Facianın yaşandığı binayla doğrudan bağı olan ailelerin, yeni binada ikamet etmediği belirtildi.

Zümrüt Apartmanı Faciası, yapısal güvenlik konusundaki ihmallerin ağır sonuçlarını gözler önüne seren bir olay olarak Türkiye tarihine geçti.