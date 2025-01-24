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Başkan Erdoğan Malatya'da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

Deprem bölgesi yeniden ayağa kalkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da 201 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güzel, güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:09
Başkan Erdoğan Malatya’da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 201 bininci konutun anahtarını teslim etti.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Malatyamızda devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. Yeni konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kasım ayında teslim etmiştik. 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz.

    Malatya'da depremin yaraları sarılıyor (Fotoğraf: İHA)Malatya'da depremin yaraları sarılıyor (Fotoğraf: İHA)

    Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Depremde evleri yıkılan vatandaşların evlerini teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplamda 155 bin 154 konutu hak sahibi depremzedelere teslim ettik. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların inşasına başladık.

    Başkan Erdoğan'ı Malatya Havalimanı'nda Vali Seddar Yavuz ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan'ı Malatya Havalimanı'nda Vali Seddar Yavuz ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf: AA)

    11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 726 konutu teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.

    Başkan Erdoğan, Malatya'da bakanlar tarafından karşılandı (AA)Başkan Erdoğan, Malatya'da bakanlar tarafından karşılandı (AA)

    Bugün deprem konutlarının yanında şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Malatya Çevreyolumuzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 3 etap olarak projelendirdiğimiz projenin 2'nci kısmını bugün hizmete açıyoruz.

    Yolumuzun 38 kilometresi tamamlanmış oldu. 15.3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var, onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız."

    TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI ARTIYOR
    Öte yandan bu teslimlerle bugüne kadar 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi.

    Gerçekleştirilen törenle deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün teslimi gerçekleştirilmiş oldu. Bu yılın sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 452 bin 983'e ulaştı.

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