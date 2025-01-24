Başkan Erdoğan Malatya’da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

Bugün deprem konutlarının yanında şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Malatya Çevreyolumuzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 3 etap olarak projelendirdiğimiz projenin 2'nci kısmını bugün hizmete açıyoruz.

Yolumuzun 38 kilometresi tamamlanmış oldu. 15.3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var, onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız."

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI ARTIYOR

Öte yandan bu teslimlerle bugüne kadar 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi.

Gerçekleştirilen törenle deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün teslimi gerçekleştirilmiş oldu. Bu yılın sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 452 bin 983'e ulaştı.