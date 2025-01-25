Konya’da çöken binada balıkçı dükkânı detayı dikkat çekti!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 3 katlı bir bina çöktü. Çökme öncesinde binada bulunan bazı kişiler, son anda dışarı çıkarak faciadan kurtuldu. Yaşananları anlatan bina sakinleri, Suriye uyruklu Ali Hüseyin'in zilleri çalarak herkesi uyardığını ve hayat kurtardığını söyledi.

Binada zilleri çalarak herkesi kurtarmaya çalışan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, o anları şöyle anlattı:

"Bir ses duymaya başladık, sesi duyduktan sonra herkesin ziline bastım. Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Benim bildiğime göre binada kimse kalmadı. En son ben çıkmıştım. Evlerin hepsi doluydu. Bizim akrabalarımızdan haberim yok. Ben yıkıldıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum, gözlerimi kapattım. Ağabeyim beni kaldırıp ambulansa getirmiş."

"BALIKÇININ TADİLAT YAPTIĞINI BİLMİYORUM ARA DUVARLARI ALMIŞLAR"

Bina sakinlerinden Yusuf Tunç ise , "Bizden bir kayıp yok. Benim oturduğum binada 7 aile var, diğerinde de 7 olabilir. Hanımımda bir şey yok, dışarı çıkmış sadece korku. Balıkçının tadilat yaptığını bilmiyorum ama ara duvarları almışlar orayı genişletmişler. Bir kaç sene olmuştu. Gece yatarken ses duymazdık. Binada hanımla kız vardı, aşağıdan Suriyeli çocuk zile basmış 'Abla bina çöküyor' demiş, öyle kurtulmuşlar" ifadelerini kullandı.