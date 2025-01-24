Bu acıya yürek dayanmaz! Otel faciasında 78 canımız gitti: Hayatını kaybedenler gözyaşları ve dualar ile son yolculuklarına uğurlandı

Grand Kartal Otel'de ölen Özüm Karataşlı (17), yangın çıktığını hemen anladı. Önce ablalarını kaldırdı. Sonra yan odadaki anne-babasını uyandırdı. Hepsi koridora çıktı.



O anda asansör kapısı açıldı. İçindekiler "Atla" diye bağırdı. Asansöre binen Özüm ve yanındakiler kurtulamadı. Ailesi ise kaçmayı başardı. Annesi, tabutuna el sallayıp uğurladı.

EVLADA SON BAKIŞ

Acılı anne Nilgün Karataşlı, cenaze arabasındaki yavrusundan gözlerini alamadı. "Bir anne. evladının ölüsünü nasıl teşhis eder" diyerek ağladı. Diş Hekimi baba Macit Karataşlı da isyandaydı: Ciğerim yanıyor.

SON KAHRAMAN

Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın oğlu Yiğit, 2. kattan atlayıp yangından kurtuldu. Ancak diğer insanları kurtarmak için tekrar içeri koştu. Dumandan zehirlenince bu, O'nun sonu oldu.

FOTOĞRAFTAKİ GÖZYAŞLARI

İzmir'de emlakçılık yapan Yavuz Suyolcu (42), sömestr tatilini fırsat bildi. Ailesi ile Grand Kartal Otel'e gitti. Suyolcu Ailesi, gün boyu kayak yapıp ardından odalarına çıkıp dinlendi. Ancak bu sırada yangın faciası meydana geldi. Yavuz Suyolcu ile oğlu Göksel Derin (12) yangından kurtulurken, eşi Müge (41) ile kızı Pera (10) hayatını kaybetti. Anne ve kızından geriye kayak kıyafetleriyle yangından bir gün önce çektiği fotoğraf karesi kaldı. Pera Suyolcu'nun gözlerini kapatarak başını annesinin kolunun üzerine koyduğu, Müge Suyolcu'nun da kızına sevgiyle baktığı son fotoğraf, yürekleri dağladı. Yavuz Suyolcu, son fotoğraf ile üzerine "O gün birtakım yüzler parlayacak" yazdığı kızının fotoğrafı ve diğer fotoğrafları, sosyal medya hesabında 'Meleklerim' adını verdiği klasörle yayınladı. Melekler, dün Urla'da düzenlenen cenaze törenin ardından, İskele MezarlığıInda toprağa verildi. CEYHAN TORLAK





EN BABA ACI

Şevval Şahin, 1.5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlamıştı. Yangına 12. katta yakalandı. Bu sırada babasını aradı. "Atlayayım mı" diye sordu.

Babası "Atlama" dedi ama o alevlerden korkup kendini 12. kattan aşağıya bıraktı. Ağır yaralandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Dün gözyaşları arasında Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Kızıyla son kez görüşen baba Erdal Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin de güçlükle sakinleştirildi.



YAS ODASI

Almanya'da lojistik firmasında yönetici olan ve yıllar önce eşinden ayrılan Şenol Akişli, İstanbul'daki kızı Mina'yı son olarak bir yıl önce görmüştü. Kızıyla hasret gidermek isteyen Akişli, Türkiye'ye gelip Mina'yı tatile götürmeye karar verdi. Grand Kartal Oteli'ne rezervasyon yaptırıp, Antalya'daki annesi Gülçin Akişli'yi de İstanbul'a çağırdı. Geçen Cumartesi İstanbul'a inen Şenol Akişli, kızı ve annesini de alıp, kiraladığı otomobille Bolu'ya gitti. 7005 nolu odaya yerleşen aile, 5 gün boyunca hasret gidermeyi planlıyordu. Ancak yangın 3'ünü de yuttu. Akişli ailesinin cenazeleri İstanbul'da toprağa verilirken, geride ise Şenol Akişli'nin yangından önce otelin önünde çektiği fotoğrafı kaldı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN



TARİFİ YOK

Yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Dayı ailesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



TEK EVLADIYDI

Grand Kartal Otel'deki facia Doğan Ailesi'nin de ölümüne yol açtı. Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi (7) Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü. İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, dönüşte ise Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.



ÇARŞAFLARI BEN BAĞLADIM

Restoran şefi Reşat Bölük, camdan sarkıttığı çarşaflarla yangından kurtuldu. Bacağı kırılan ve tedavisi devam eden Bölük, şöyle konuştu: Odam, 3'ncü kattaydı. Çarşafları birbirine ekleyip kalorifere bağladım. Ardından girişin üzerindeki çatıya sarktım. O sırada ayağım kırıldı. Çatıya inen arkadaşlar beni aşağıya indirdi.

YUNUS EMRE KAVAK- KERİM CENGİL



BOLU, LALİN İLE ANNESİNE AĞLADI

Yangında can veren Ceren Doğan (45) ile kızı Lalin (16) için Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Anne ve kızı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



KAHRAMAN PİLOT

Pilot Çağlar Konukman, hamile eşi Meftun ve kızıyla yangına 8'inci kattaki odalarında yakalandı. Ailesiyle son anda kurtarılan Konukman, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: Havluları ıslatıp, kapıların altına koyarak duman girmesini engelledim. Herkesin kafasını ıslattım. Küçük havlularla da eşimin ve çocuklarımın yüzünü kapattım. Hava gelmesi için camı kırdım.



ELLERİMDEN KAYIP GİTTİ

Mete Tunç Boduroğlu, dehşette eşini, kızını ve oğlunu kaybetti. "Cama çıktık ama eşimi ve kızımı kurtaramadım. Oğlum Alican'la yan odaya geçmeye çalıştım. Ama oğlum ellerimden kayıp gitti" diyerek ağladı.

DAYANILMAZ

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kimlik tespiti işlemlerinde İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplam 23 kişilik bir ekip görev yaptı" ifadesi kullanıldı. Ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımızın adlarının yer aldığı o acı liste yayınlandı:



Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekin, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Mine Akışli, Şenol Akışli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetiz, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgiray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akışli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekin, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazik, Bilal Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetiz, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahin, Laura Kurtınadze.