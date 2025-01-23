Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır e Devlet? Sülüs belgesi nasıl alınır?

2025 Ocak ayında bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar tarafından birçok konu merak ediliyor. Zorunlu askerlik görevini yerine getirecek kişilerin birliklerine teslim sürecinde sevk belgesine sahip olmaları zorunlu kılınıyor. Sevk belgesi olmadan yükümlüler askerlik birliklerine kabul edilmiyor. Peki, askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir ve nasıl temin edilir? İşte konuya ilişkin merak edilenler.
(Takvim Foto Arşiv)
Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır?
Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınarak askerlik sevk başvurusu yapılabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgesi teslim almak için TC kimlik kartı ile başvuruda bulunabilirsiniz.
(Takvim Foto Arşiv)
Sevk/ Sülüs belgesi nedir?
Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen adayların kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri kapsayan resmi belgedir.