Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır e Devlet? Sülüs belgesi nasıl alınır?

2025 Ocak ayında bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar tarafından birçok konu merak ediliyor. Zorunlu askerlik görevini yerine getirecek kişilerin birliklerine teslim sürecinde sevk belgesine sahip olmaları zorunlu kılınıyor. Sevk belgesi olmadan yükümlüler askerlik birliklerine kabul edilmiyor. Peki, askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir ve nasıl temin edilir? İşte konuya ilişkin merak edilenler.