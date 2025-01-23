Bolu Kartalkaya’daki yangın sonra Başkan Erdoğan’a peş peşe telefonlar! Azerbaycan, BAE, Katar...

Görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)