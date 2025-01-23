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Bolu Kartalkaya'daki yangın sonra Başkan Erdoğan'a peş peşe telefonlar! Azerbaycan, BAE, Katar...

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de milli yas ilan edildi. Komşu ve kardeş ülke liderlerinden Başkan Erdoğan'a taziye telefonları geldi. İşte Başkan Erdoğan'ı arayan o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:11
Bolu Kartalkaya’daki yangın sonra Başkan Erdoğan’a peş peşe telefonlar! Azerbaycan, BAE, Katar...

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    Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Başkan Erdoğan, Bolu'da 8 ferdini yangında kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Bolu'da 8 ferdini yangında kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı (Fotoğraf: AA)

    LİDERLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON
    Yaşanan facia sonrası Milli yas ilan edildi.

    Grand Kartal Otel'deki faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Grand Kartal Otel'deki faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

    Dünya liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Nahyan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Nahyan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    AZERBAYCAN, BAE, KATAR...
    Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

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