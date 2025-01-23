Bolu Kartalkaya’daki yangın sonra Başkan Erdoğan’a peş peşe telefonlar! Azerbaycan, BAE, Katar...

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.
LİDERLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON
Yaşanan facia sonrası Milli yas ilan edildi.
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.
LİDERLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON
Yaşanan facia sonrası Milli yas ilan edildi.
Dünya liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
AZERBAYCAN, BAE, KATAR...
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.