SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'den Meclis'te Bolu teklifi: Kartalkaya'daki otel yangını tüm boyutlarıyla araştırılsın

AK Parti TBMM Grubu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunulan önergede, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, bir daha benzer bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi talep edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:12
AK Parti’den Meclis’te Bolu teklifi: Kartalkaya’daki otel yangını tüm boyutlarıyla araştırılsın

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti TBMM Grubu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla TBMM Başkanlığına, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için önerge sunuldu.

    TBMM (AA)TBMM (AA)

    Önergede, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, mevzuat ve denetim mekanizmaları ile uygulamadaki eksikliklerin tespiti, bir daha benzer elim bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi.

    Önergenin gerekçesinde, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edildiği belirtildi.

    Yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ile mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların ortaya konularak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının devletin sorumluluğu olduğuna işaret edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

    "Özellikle yapı ve yangın güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti, otel inşasında ve sonrasında yapılan tadilatlara hangi mevzuat hükümlerine göre izin verildiği ve denetlendiği, bu denetimlerin hangi kapsamda ve sıklıkta yapıldığı, mevzuatta öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı gibi pek çok konuda açıklığa kavuşturulması gereken husus bulunmaktadır."

    Bolu'da, 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de AFAD ekipleri tarafından otelin tüm katlarında tarama çalışması yapılacak. (DHA)Bolu'da, 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de AFAD ekipleri tarafından otelin tüm katlarında tarama çalışması yapılacak. (DHA)

    Gerekçede, turizm nedeniyle konaklama ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu hizmet alanlarında can ve mal güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının tüm paydaşların öncelikli sorumluluğu olduğu vurgulandı.

    Yangın, deprem ve sel gibi acil durumlar sonrası başta hastane, otel, okul gibi hizmet alanlarında acil durum müdahale ekiplerinin yeterliliği, tahliye planlarının uygulanabilirliği, söndürme sistemlerinin işlevselliği, müdahale süreçlerindeki aksaklıklar ve arama-kurtarma çalışmalarındaki etkinlikle ilgili hususlarda detaylı araştırma yapılmasının, benzer olayların bir daha yaşanmaması için hayati önem arz ettiği kaydedildi.

    ÖNERGE, GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK

    AK Parti'nin, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin, gelecek hafta çalışmalarına başlayacak TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

    Önergenin, Genel Kurulda kabul edilmesi üzerine TBMM'de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

    Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Fenerbahçe - Lyon | CANLI
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Grand Kartal Otel’deki yangın restoranın mutfaktağından mı başladı? Feci olayda ilk bulgular ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri tespit edildi
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi
    Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? Koltuğun arasına ne sıkıştırdı