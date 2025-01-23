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Türkiye Kartalkaya'daki yangın faciasında yitirdiği 78 canın yasını tutarken CHP'li Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu.



Facia oteline Bolu Belediyesi eliyle "yeterlilik belgesi" verildiği belgelerle ortadayken Özcan ısrarla suçu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yıkmaya kalktı.

Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu (Takvim.com.tr)



CHP'li Bolu Belediye Başkanı son olarak "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasını ortaya atıp tepki oklarını kendi üzerinden atmak istedi.



Özcan'ın asılsız iftirasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TANJU ÖZCAN'I YALANLADI



İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kartalkaya'da yanan bina yıkılıyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.