Türkiye Kartalkaya'daki yangın faciasında yitirdiği 78 canın yasını tutarken CHP'li Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu.
Facia oteline Bolu Belediyesi eliyle "yeterlilik belgesi" verildiği belgelerle ortadayken Özcan ısrarla suçu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yıkmaya kalktı.
Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu (Takvim.com.tr)
CHP'li Bolu Belediye Başkanı son olarak "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasını ortaya atıp tepki oklarını kendi üzerinden atmak istedi.
Özcan'ın asılsız iftirasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TANJU ÖZCAN'I YALANLADI
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kartalkaya'da yanan bina yıkılıyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
İletişim Başkanlığı CHP'li Tanju Özcan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)
"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" diyerek Tanju Özcan'ın yalan söylediğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor." iddiası doğru değildir.
Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporu hazırlanmıştır. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlenmiştir.
Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir.