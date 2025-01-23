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Facia oteline "yeterlilik" belgesi veren CHP'li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?

Bolu'daki yangın faciasının yaşandığı otele "yeterlilik" belgesi veren CHP'li Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için ısrarla yalanlara başvuruyor. Özcan son olarak "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya’da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasını ortaya attı. Asılzsız iftiraya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:05
Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?

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    Türkiye Kartalkaya'daki yangın faciasında yitirdiği 78 canın yasını tutarken CHP'li Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu.

    Facia oteline Bolu Belediyesi eliyle "yeterlilik belgesi" verildiği belgelerle ortadayken Özcan ısrarla suçu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yıkmaya kalktı.

    Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu (Takvim.com.tr)Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiraya başvurdu (Takvim.com.tr)

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı son olarak "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasını ortaya atıp tepki oklarını kendi üzerinden atmak istedi.

    Özcan'ın asılsız iftirasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TANJU ÖZCAN'I YALANLADI

    İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kartalkaya'da yanan bina yıkılıyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

    İletişim Başkanlığı CHP'li Tanju Özcan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)İletişim Başkanlığı CHP'li Tanju Özcan'ı yalanladı (Takvim.com.tr)



    "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" diyerek Tanju Özcan'ın yalan söylediğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor." iddiası doğru değildir.

    Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporu hazırlanmıştır. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlenmiştir.

    Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir.

    Bolu Belediyesi'nin ʺyeterlilik belgesiʺ verdiği otelde çıkan yangında 78 kişi can verdi (Takvim.com.tr)Bolu Belediyesi'nin ʺyeterlilik belgesiʺ verdiği otelde çıkan yangında 78 kişi can verdi (Takvim.com.tr)

    YETKİ KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDA DEĞİL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK'TE

    Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verilmektedir. Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır.

    CHPli Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!CHPli Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!

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