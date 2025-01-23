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İzmir'de suç makinesi dehşet saçtı! Cezaevinden firar etti eşini katletti

İzmir'de, hükümlü Hasan Çırgı, cezaevinden firar ederek eşi Melisa Çırgı'yı bıçakladı. Olay yerinden kaçan suç makinesi, saklandığı dere yatağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Çırgı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken Melisa Çırgı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:03
İzmir’de suç makinesi dehşet saçtı! Cezaevinden firar etti eşini katletti

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    Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 48 suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giymesinin ardından cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti.

    YANINDA BIÇAK GETİRMİŞ

    İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı (25) ile tartışan Hasan Çırgı, (26) yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Hasan Çırgı, DHA Hasan Çırgı, DHA

    DERE YATAĞINA SAKLANMIŞ

    Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

    Melisa Çırgı, DHAMelisa Çırgı, DHA

    'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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