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Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeyi anlattı. Alevi dedesi yetişmesi için bir kursun bulunmadığını söylediğini belirten Uğurlu, ayrıca her cemevine dede ve zakir atanması yönünde taleplerini ilettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 15:57
Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı

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    Erzincan'da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesini anlattı.

    Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)


    YARIM SAATLİK GÖRÜŞME

    Ahmet Uğurlu, Başkan Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğünü söyledi. Bazı hususları Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı ve hürmetli davrandı. Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizi gördüğüme bin şükürler olsun. Siz, Alevi-Bektaşi kurumu (Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı) kurdunuz. Bu kurum çok güzel çalışmalar yapıyor.' dedim."

    Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)

    Uğurlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça olgun, oldukça bilgin, oldukça saygın ve beni gülerek karşıladı." dedi.

    Alevi dedesi yetişmesi için bir kursun bulunmadığını söylediğini belirten Uğurlu, ayrıca her cemevine dede ve zakir atanması yönünde taleplerini ilettiğini söyledi.

    Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)

    Hiçbir ücret almadan yıllardır zakirlik ve dedelik yaptığını dile getiren Uğurlu, Alevi dedelerine maaş bağlanmasını talep etti.

    Alevi dedelerine Kur'an-ı Kerim'i öğretecek hocaların tayin edilmesi gerektiğini anlatan Uğurlu, "Kur'an-ı bilmeyen bir insanın dedelik yapma imkanı olmaz. Temelden haberi olmayan insan İslam'ı özendiremez, sevdiremez." diye konuştu.

    Uğurlu, görüşmenin sonunda Başkan Erdoğan'a bir deyiş okuduğunu da belirtti.

    Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)

    "GÖRÜŞME ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

    Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu da, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sorunlarımızı, dertlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten başkanlara, bakanlara, milletvekillerine söylemek zorundayız. Hükümetler gelip geçici ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebedi olarak kalacaktır. Aleviliğin özünün, İslam'ın özü olduğunu, Allah, Muhammed, Kur'an ve Ehlibeyt olduğu düşünceleri anlatıldı. Görüşme çok olumlu geçti." ifadelerini kullandı.

    Babasının anlattıklarını Başkan Erdoğan'ın dikkatle dinlediğini anlatan Uğurlu, Erdoğan'a teşekkür etti.

    Alevi Dedesi Ahmet Uğurludan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdiAlevi Dedesi Ahmet Uğurludan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
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