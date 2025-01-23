Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu, açıklamalarda bulundu. (AA)



YARIM SAATLİK GÖRÜŞME



Ahmet Uğurlu, Başkan Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğünü söyledi. Bazı hususları Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı ve hürmetli davrandı. Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizi gördüğüme bin şükürler olsun. Siz, Alevi-Bektaşi kurumu (Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı) kurdunuz. Bu kurum çok güzel çalışmalar yapıyor.' dedim."